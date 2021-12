Un travailleur licencié pour avoir harcelé un collègue tente de tuer un autre employé à Valence

27/12/2021 à 23:09 CET

Thérèse Dominguez

Un travailleur mis à la porte il y a quelques mois d’une entreprise d’Alaquàs, à Valence, pour avoir prétendument harcelé à un partenaire de travail est intensément recherché par la Police Nationale après avoir été sur le point de poignarder à mort un autre ancien ouvrier qui l’a jeté hors des locaux de l’entreprise ce matin, alors qu’il s’est présenté armé d’un couteau. Il parait, le sien la vraie cible pourrait être la femme qu’il harcelait, et qu’il n’a pas vu grâce au fait que le reste des ouvriers l’ont licencié lorsqu’ils le voient traîner dans les lieux avec de mauvaises intentions.

Les événements, comme Levante-EMV a pu le confirmer auprès de sources de toute solvabilité, se sont produits après minuit trente ce lundi, dans une entreprise située dans une zone industrielle d’Alaquàs. Peu avant, vers midi, ils ont remarqué que l’ancien ouvrier rôdait autour de la porte et regardait avec insistance à l’intérieur.

Plusieurs de ses anciens collègues sont sortis pour lui demander ce qu’il voulait et, enfin, lui dire de quitter les lieux ou ils appelleraient la police. Selon ces sources, il semble qu’il y ait une Ordonnance restrictive en vigueur, puisque la jeune femme est venue porter plainte pour réitération de harcèlement, plainte qui est désormais traitée par un tribunal de Torrent.

Après quelques minutes, le désormais fugitif est revenu et a attaqué l’un des anciens coéquipiers qui l’avaient expulsé quelques minutes auparavant. Sans à peine dire un mot, a dégainé un couteau et l’a poignardé au moins deux fois, l’un d’eux dans le cou et l’autre, dans l’abdomen, lui causant des blessures très graves qui ont failli lui coûter la vie.

Alors que l’agresseur s’enfuyait précipitamment, d’autres travailleurs sont venus en aide au blessé, qui ont appliqué une compression au cou pour arrêter le saignement brutal, ainsi qu’à l’abdomen, tout en appelant le 112 pour une aide médicale d’urgence.

Une ambulance du SAMU s’est rendue sur les lieux et, une fois l’hémorragie stabilisée, a emmené le blessé aux urgences de l’hôpital La Fe, où il a dû être opéré immédiatement. De plus, la Police a mis en place une surveillance sur les blessés, avant que le risque que l’agresseur présumé se rende à l’hôpital, car, à ce stade, il n’a pas encore été détenu.

Des agents du groupe de police judiciaire du commissariat de Torrent ont entrepris l’enquête pour retrouver le lieu où se trouve le fugitif, qui, pour l’instant, Vous n’êtes pas rentré chez vous ou chez vos prochesPar conséquent, la recherche intense de son emplacement et sa détention immédiate pour un crime présumé de tentative de meurtre se poursuivent.