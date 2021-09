Un tremplin presque parfait

Les voitures électriques arrivent. La plupart des grands constructeurs automobiles ont enfin commencé à lancer des modèles de véhicules électriques au moins quelque peu accessibles, et BMW, à travers des voitures comme les i3 et i8, en fait partie. Mais ces voitures ne sont pas exactement pour les masses. La société n’a pas encore lancé de berline entièrement électrique – un trou que l’i4 comblera lors de son lancement l’année prochaine.

Mais cela ne signifie pas que vous devez vous fier entièrement au moteur à combustion si vous voulez une BMW. La BMW 330e est un hybride rechargeable qui vise à offrir le meilleur des deux mondes. Il dispose d’une batterie de 12 kilowattheures qui peut fournir une autonomie tout électrique de 22 miles. De plus, il est doté d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres qui peut démarrer une fois la batterie épuisée ou apporter un peu de punch supplémentaire, selon la façon dont vous préférez conduire.

Bien sûr, les hybrides rechargeables sont toujours un tremplin entre les voitures à moteur d’antan et l’avenir entièrement électrique qui se profile. Mais parfois, vous avez besoin d’un tremplin – et si c’est vous, alors la BMW 330e vaut la peine d’être considérée.

Extérieur de la BMW 330e

La BMW 330e ne fait pas tout son possible pour avoir l’air trop flashy. Cela ressemble à une BMW série 3 – et c’est une bonne chose. Il conserve la calandre BMW classique, au lieu d’adopter la nouvelle calandre plus haute que l’on trouve sur la BMW série 4. Certains préfèrent ça, d’autres non.

BMW 330e Avant

BMW 330e Arrière





Le modèle que nous examinons est en blanc alpin, bien que la voiture soit disponible dans plusieurs couleurs différentes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

De nombreux petits détails rehaussent l’apparence générale de la BMW 330e. Le modèle que nous examinons regorge d’extras, grâce au pack M Sport. Du flash bleu des freins sport M aux roues M de 19 pouces, la voiture a clairement l’air premium. Même sans ces extras, cependant, l’apparence générale de la BMW série 3 est éprouvée. Vous ne serez pas déçu.

BMW 330e Grille Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien que la voiture soit à peu près identique à la 330i de l’extérieur, il y a quelques ajustements. Le principal d’entre eux est le port de charge J1772, derrière une porte à l’avant gauche. Il est assez facile d’accès, même si cela dépendra probablement de la disposition de votre garage ou de votre abri d’auto. Ce port prend en charge la charge de niveau 1 et de niveau 2, mais malheureusement, il ne fonctionne pas avec la charge CC. Compte tenu de la plus petite batterie, ce n’est peut-être pas un gros problème pour la plupart. La plupart devraient pouvoir charger complètement la batterie sur un chargeur de niveau 1 en environ 10 heures, ou environ 3 heures sur un chargeur de niveau 2.

Intérieur de la BMW 330e

Alors que l’extérieur de la BMW 330e est superbe, à mon avis, l’intérieur est encore plus beau. Notre voiture d’essai propose la sellerie Cognac, que j’aime beaucoup. Tout à l’intérieur est doux au toucher, et bien que vous puissiez payer un supplément de 1 450 $ pour un revêtement en cuir (par rapport au similicuir SensaTec inclus), la plupart ne devraient pas vous déranger. C’est déjà assez premium.

Intérieur de la BMW 330e Source de l’image : Christian de Looper pour .

D’une manière générale, l’intérieur de la voiture est très accueillant et convivial. Le centre d’attention, bien sûr, est l’écran tactile de 8,8 pouces. Il est entouré de commandes et de boutons prédéfinis qui peuvent être adaptés aux préférences du conducteur. Nous aborderons l’infodivertissement un peu plus tard.

L’autre écran principal de la 330e est un groupe d’instruments de 12,3 pouces, entièrement numérique. Le cluster offre une tonne d’informations, et il change un peu selon le mode de conduite dans lequel vous vous trouvez. Il change même de couleur. Amusant!

Dans l’obscurité, la voiture offre également plus de points forts et de détails. Il y a de belles bandes lumineuses à LED bleues qui traversent le tableau de bord et les portes, et cela complète bien ce qui est, dans notre voiture, une garniture en bois gris cendré.

Intérieur de la BMW 330e

Commandes BMW 330e





Le coffre est de taille décente, mais pas énorme. Il est un peu plus petit que le 330i et s’adaptera à une grande valise en cas de besoin. En raison de la disposition, il a en fait une conception abaissée étrange, qui peut permettre soit un petit deuxième compartiment, soit un compartiment plus grand avec une marche. Vous voudrez peut-être modifier cette disposition de temps en temps en fonction de ce que vous essayez de stocker. Il n’y a malheureusement pas de roue de secours.

Notre voiture d’essai est également livrée avec le pack Premium, qui comprend des éléments tels qu’un volant chauffant et un affichage tête haute. J’aime bien l’affichage tête haute. Cela permet certainement de voir facilement les informations avec le moins de mouvements oculaires possible. C’est à peine nécessaire, cependant.

Infodivertissement BMW 330e

Le système d’infodivertissement iDrive de BMW s’améliore de plus en plus, et en 2021, c’est un système assez complet que presque tout le monde peut utiliser. C’est en partie grâce à la prise en charge de CarPlay sans fil et d’Android Auto.

Source de l’image d’infodivertissement de la BMW 330e : Christian de Looper pour .

Même si vous ne souhaitez pas utiliser CarPlay ou Android Auto, iDrive lui-même regorge de fonctionnalités. Comme c’est souvent le cas pour les constructeurs automobiles, le système n’est pas le plus bien conçu, mais vous vous habituerez à son apparence générale et finirez par trouver les paramètres que vous essayez de trouver. Une partie de ce processus consiste à parcourir tous les menus lorsque vous obtenez la voiture pour la première fois et à définir vos préférences et paramètres par défaut. Après cela, vous n’aurez plus jamais besoin de retrouver la plupart des paramètres.

BMW essaie clairement de répondre à tout le monde ici. L’écran fonctionne parfaitement comme un écran tactile, mais si vous préférez utiliser les boutons et les cadrans, vous les trouverez entre les sièges avant. J’ai fini par ne pas vraiment les utiliser, mais certains préféreront naviguer avec les boutons directionnels, notamment en conduisant. Avec le pack Premium, vous pouvez également utiliser des gestes, comme déplacer votre doigt dans un mouvement circulaire devant l’écran pour contrôler le mouvement. Je l’ai utilisé une fois, et plus jamais – ça ressemble à un gadget.

Source de l’image du tableau de bord de la BMW 330e : Christian de Looper pour .

Passons au groupe d’instruments, AKA l’autre écran, et c’est plutôt bien conçu. Vous obtiendrez toutes les bases, plus des choses comme la puissance restante dans la batterie, le temps nécessaire pour une charge complète lorsqu’elle est branchée, et plus encore. Si vous êtes vraiment ringard, vous pouvez voir quand la voiture utilise le freinage régénératif pour charger, et quand elle utilise la fonction dite « eboost » pour ce punch supplémentaire. En tant que nerd, j’apprécie ça.

La voiture peut se connecter à l’application MyBMW, qui vous permet d’accéder à distance à des éléments tels que la climatisation, les serrures et les lumières, et vous pouvez également obtenir une vue à distance de la caméra, voir où se trouve la voiture et vérifier l’état de charge. L’application est en fait assez complète. La seule fonctionnalité que je n’ai pas pu trouver était Apple CarKey, et il ne semble pas que la voiture prenne en charge cette technologie.

Sécurité et assistance à la conduite BMW 330e

La BMW 330e offre quelques caractéristiques de sécurité qui pourraient s’avérer utiles. Il existe des éléments de base, comme le freinage d’urgence automatique et l’avertissement de collision avant, mais c’est à peu près tout ce que vous obtiendrez dans le modèle de base.

Ajoutez le pack d’assistance à la conduite et vous obtenez des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, vous obtiendrez la détection active des angles morts, qui devrait franchement faire partie du modèle de base. Parmi les autres fonctionnalités supplémentaires, citons l’assistant de conduite actif de BMW, qui peut freiner automatiquement pour éviter les collisions et les accidents avec des piétons. L’ensemble comprend également un avertissement de sortie de voie et un contrôle de la distance de stationnement, qui utilise divers capteurs pour vous aider à vous garer. J’ai trouvé cette fonctionnalité la plus utile et je l’ai utilisée à peu près chaque fois que je me suis garé.

C’est certainement un ensemble solide de fonctionnalités, mais j’aurais aimé que plus soit présent dans le modèle de base. Ils aident tous à bien lier l’expérience, et si cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent supplémentaire, cela vaut la peine d’être envisagé.

Performances de la BMW 330e

La BMW 330e est un peu plus lourde que la 330e, mais il est clair que BMW a tout de même fait un effort pour s’assurer que la voiture se comporte parfaitement et est un plaisir absolu à conduire. Il est très réactif, et après quelques jours, vous remarquerez la personnalité offerte par les différents modes de conduite.

Il y a trois modes principaux ici, avec quelques “sous-modes” dans chacun. Le premier est le mode Sport, qui privilégie les performances au détriment de la batterie. Contrairement aux deux autres modes, le mode Sport utilise le moteur électrique pour accélérer plus rapidement et augmenter la puissance, sans économiser la batterie.

Moteur BMW 330e Source de l’image : Christian de Looper pour .

Ensuite, le mode hybride, qui est la valeur par défaut. Ce mode propose trois variantes : Standard, Eco Pro et Confort. Les modes hybrides font essentiellement un compromis entre le moteur électrique et le moteur, et la transition est très fluide. Il est très difficile de dire quand le transfert se produit la plupart du temps, ce qui donne à la voiture une sensation vraiment hybride.

Le dernier mais non le moindre est le mode électrique, qui repose entièrement sur le moteur électrique pour alimenter la voiture. Il y a une baisse notable de puissance dans ce mode, mais bien sûr, le compromis est que vous n’utilisez pas de gaz. Une fois la batterie épuisée, la voiture s’appuiera à nouveau sur le moteur à essence.

En général, je suis resté avec le mode hybride, même si je mentirais si je ne prenais pas l’autoroute en mode Sport de temps en temps.

La batterie de la voiture est capable de fournir environ 23 miles de conduite en VE, ce qui n’est pas mal, mais certainement pas assez pour s’y fier tout le temps. Certains pourront s’y fier la plupart du temps. Par exemple, si vous avez un court trajet et que vous chargez chaque nuit, 23 miles peuvent suffire. Mais ne vous attendez pas à tirer grand-chose de la batterie lors de vos déplacements sur la route.

Coffre BMW 330e

Port de recharge BMW 330e





La batterie peut cependant servir à un autre objectif, et c’est de donner à la voiture un peu de punch supplémentaire. Avec le moteur à essence uniquement, la voiture développe 181 ch, mais le moteur électrique donne au groupe motopropulseur un total de 288 ch. Vous pouvez vraiment remarquer une différence, et en mode sport et en mode hybride, vous pouvez profiter d’une puissance sérieuse. La voiture revendique un temps de 0-60 mph de 5,6 secondes.

Conclusion

Il est indéniable que la BMW 330e est destinée à ceux qui souhaitent s’électrifier, mais qui se sentent concernés par l’infrastructure de recharge et d’autres défis connexes. Je comprends. Franchement, l’infrastructure de recharge aux États-Unis est épouvantable. Cela s’améliore, mais jusqu’à ce que ce soit le cas, vous ne devriez pas vous attendre à pouvoir compter sur des bornes de recharge publiques à moins d’avoir une Tesla.

Mais tout le monde n’a pas besoin de dépendre des infrastructures publiques. Peut-être avez-vous un garage dans lequel vous pouvez installer un chargeur. Ou peut-être que votre lieu de travail a des bornes de recharge. Si c’est vous, vous pourriez probablement compter sur le moteur électrique de la voiture pendant la majeure partie de votre vie quotidienne et vous appuyer sur le moteur à essence le reste du temps. La BMW 330e est parfaitement adaptée à ce style de vie. C’est un excellent tremplin.

La compétition

Il n’y a pas une tonne de concurrence dans l’espace hybride rechargeable de luxe (PHEV). Si vous aimez l’idée d’un hybride rechargeable mais que vous ne voulez pas faire de compromis sur l’expérience de conduite, la 330e est une excellente solution.

Cela dit, il vaut également la peine d’envisager la Volvo S60 Recharge, bien qu’elle soit un peu plus chère que la 330e. Si vous n’êtes pas intéressé à étirer votre budget au-delà du prix de la 330e, restez avec la BMW.

Dois-je acheter la BMW 330e ?

Oui. Si vous n’êtes pas prêt à passer à une voiture entièrement électrique, la BMW 330e est une excellente option.