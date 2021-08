Un trésor d’e-mails internes Apple révèle le verrouillage de la plate-forme, les frais de l’App Store et plus encore

The Verge a examiné 4,5 gigaoctets d’e-mails internes d’Apple (plus de 800) découverts dans le cadre de l’essai Epic v Apple en cours. Ils révèlent des choses fascinantes sur Apple et d’autres entreprises alors que les dirigeants concluent des accords et construisent leurs écosystèmes. Voici quelques extraits.

Au début, Apple s’est demandé à haute voix s’il ne devrait jamais autoriser le chargement latéral – et si Apple devrait publier les directives de l’App Store publiquement. Octobre 2010 : Steve Jobs déclare que le verrouillage sera officiellement une stratégie d’entreprise maintenant. décide que le verrouillage est plus important. Craig Federighi, ajoutant : « Je pense que nous devons faire en sorte que les clients Android utilisent et dépendent des produits Apple. » Tim Cook a suggéré que le Mac App Store avait besoin de jeux en 2015 ; Schiller a déclaré qu’Apple avait déjà essayé.

L’une des friandises les plus juteuses :

La Coalition for App Fairness (CAF), un groupe de défense nominalement fondé par Epic, Spotify, Tinder’s Match Group et 10 autres développeurs, semble avoir été créé et financé par Epic explicitement pour aider à gagner sa cause.

