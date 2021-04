Un trésor d’interrogation montre que le chef du groupe terroriste était un vif d’or ⋆ .

Un trésor récemment publié de documents d’interrogatoire militaire américain dépeint à la fois la trahison et la banalité au sein des échelons supérieurs de l’État islamique en Irak et en Syrie, connu sous le nom d’ISIS. Les documents font partie des dossiers d’interrogatoire de 2008 d’Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla, qui dirige actuellement l’organisation djihadiste.

Bien que le ministère de la Défense ait publié l’automne dernier quelques documents sur les interrogatoires, les 53 rapports récemment publiés révèlent une vision plus profonde de la «prison canari» al-Mawla et de l’Etat islamique lui-même.

Al-Mawla a été capturé par les forces américaines en janvier 2008 en Irak, selon le Centre de lutte contre le terrorisme de West Point, qui a publié mardi les documents. Bien qu’al-Mawla ait d’abord nié être impliqué dans l’Etat islamique, il a rapidement révélé des informations détaillées à ses interrogateurs sur le groupe extrémiste. Le trésor contient des rapports sur des sessions d’interrogatoire s’étalant sur sept mois.

Des parties importantes de certains des documents restent expurgées autrement que pour identifier l’homme qui est interrogé ou pour révéler de brèves observations – mais même celles-ci en disent long.

«Le détenu semble être plus coopératif à chaque session», a écrit l’auteur d’un rapport de 2008.

La position et l’accès d’Al-Mawla au sein de l’Etat islamique l’ont rendu précieux en 2008, alors qu’il progressait au sein de l’organisation, a observé un universitaire.

«Al-Mawla était un oiseau chanteur au talent et aux capacités uniques», a écrit le professeur de West Point, Daniel Milton, dans un essai. Les séances d’interrogatoire étaient «pleines» de détails infimes sur les dirigeants de l’Etat islamique, a-t-il écrit.

Certains des détails ont révélé où les dirigeants et les combattants de l’Etat islamique vivaient, travaillaient ou mangeaient, et quels types de voitures ils conduisaient. D’autres ont donné des caractéristiques personnelles, comme avoir des «joues potelées», un «ventre rond» ou une démarche dandinante.

Les documents décrivent également l’Etat islamique comme étant assailli de tâches bureaucratiques, notamment en écrivant des lettres aux familles dont les membres de l’Etat islamique ont été tués par erreur et en émettant des avis de non-responsabilité blâmant les autres pour diverses attaques.

La vision de l’élément fonction publique du djihad est importante, a noté Milton, en particulier comme moyen de contrecarrer les vues romantiques sur les mouvements dans leur ensemble.

«Les membres de ces organisations sont imaginés pour être engagés et passionnés, capables et rusés», a-t-il écrit. «Bien que cela soit certainement vrai dans certains cas, des recherches et des rapports antérieurs ont montré que ces groupes sont aux prises avec les banalités de la gestion organisationnelle.»

La deuxième série de documents d’interrogatoire a été publiée dans le cadre de discussions récentes sur la présence de troupes américaines en Irak, dans un contexte de messages contradictoires concernant la menace de l’Etat islamique.

“Nous ne sommes pas allés là-bas avec l’idée d’être une présence permanente” en Irak, a déclaré mercredi le porte-parole du département de la Défense John Kirby aux journalistes au Pentagone. «L’idée était de vaincre ISIS. Et c’est toujours l’objectif. »

Les responsables américains ont décrit l’État islamique comme «diminué», avec une force beaucoup plus petite que lorsque le groupe avait déployé environ 100 000 combattants. En mars, cependant, les ministres internationaux de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique ont décrit le groupe comme une menace persistante et peut-être réapparue.

Les documents récemment publiés rappellent en temps opportun aux membres de l’Etat islamique que leurs dirigeants ne peuvent pas faire confiance, ont déclaré en privé des responsables du renseignement de défense à Just the News. Le message n’est pas perdu dans le monde arabe, où les médias ont présenté ces derniers jours al-Mawla comme sournois, ambitieux et indigne de confiance.

Pendant son interrogatoire, Al-Mawla a trahi un dirigeant de haut rang de l’Etat islamique afin de prendre la place de l’homme, a écrit le journaliste Thomas Harding dans une publication basée à Abu-Dhabi, The National.

«La trahison d’Amir Al Mawla a conduit à une opération militaire américaine au cours de laquelle le commandant en second du groupe prédécesseur de l’EI a été tué en 2008», a écrit Harding.

Al-Mawla à un moment donné a été libéré de la détention militaire américaine. Il a renoué avec l’Etat islamique et s’est levé pour diriger le groupe après la mort du précédent dirigeant, Abu Bakr al-Baghdadi.

Le département d’État américain a classé al-Mawla comme l’un de ses terroristes les plus recherchés et a offert une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations qui l’aident à traduire en justice.

«Al-Mawla, également connu sous le nom de Hajji Abdallah, est le chef de file de l’Etat islamique», a écrit le département sur le site Web pour son programme Récompenses pour la justice.

«En tant que l’un des idéologues les plus éminents de l’Etat islamique, al-Mawla a aidé à conduire et à justifier l’enlèvement, le massacre et le trafic de la minorité religieuse yézidie dans le nord-ouest de l’Irak et a également dirigé certaines des opérations terroristes mondiales du groupe», a écrit le département d’État.

Selon les responsables de la lutte contre le terrorisme à West Point, des enregistrements supplémentaires d’interrogatoires sur al-Malwa restent confidentiels.