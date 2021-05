Un tribunal accorde une caution à l’homme d’affaires Navneet Kalra dans une affaire de marketing noir sur un concentrateur d’oxygène

La police a affirmé que les concentrateurs étaient importés de Chine et étaient vendus à un prix exorbitant de Rs 50 000 à 70 000 pièce par rapport à son coût de Rs 16 000 à Rs 22 000.

Un tribunal de Delhi a accordé samedi une libération sous caution à l’homme d’affaires Navneet Kalra dans une affaire relative à la saisie de concentrateurs d’oxygène dans ses restaurants haut de gamme, dont Khan Chacha, ici.

Le magistrat métropolitain en chef Arun Kumar Garg a ordonné à l’accusé de ne pas contacter les clients à qui il avait vendu les concentrateurs, de ne pas falsifier les preuves ou d’influencer les témoins, et de se joindre à l’enquête au fur et à mesure des appels de la police.

Lors d’un récent raid, 524 concentrateurs d’oxygène, qui sont un équipement médical essentiel utilisé pour les patients COVID-19, ont été récupérés dans les restaurants Khan Chacha, Town Hall et Nege & Ju appartenant à Kalra.

L’homme d’affaires, accusé d’avoir vendu au noir le dispositif médical essentiel, a été arrêté par Gurugram le 16 mai et officiellement arrêté le lendemain. Il était en fuite depuis que la police a fait une descente dans ses restaurants et saisi les appareils médicaux. Un tribunal l’avait par la suite envoyé en détention judiciaire jusqu’au 3 juin.

Au cours de l’audience sur la demande de libération sous caution, le procureur général supplémentaire Atul Shrivastava, représentant la police de Delhi, a déclaré au tribunal que l’homme d’affaires avait commis un crime en col blanc et réalisé des bénéfices en vendant des dispositifs médicaux à un prix exorbitant à ceux qui étaient sur des lits de mort.

Les avocats de Kalra, l’avocat principal Vikas Pahwa et l’avocat Vineet Malhotra, se sont opposés aux affirmations de la police et ont déclaré que leur client était devenu un bouc émissaire et n’avait aucune intention criminelle de tromper les gens alors qu’il vendait les concentrateurs d’oxygène pour simplement aider la famille et les amis.

