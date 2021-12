Un tribunal accorde une caution à un ancien cadre supérieur de Yes Bank dans une affaire de fraude

Varakh, alors vice-président exécutif du groupe Yes Bank, a été cité comme accusé dans un acte d’accusation supplémentaire déposé par l’agence d’enquête CBI.

Mercredi, un tribunal spécial de la CBI a accordé une caution à Mahesh Varakh, un ancien cadre supérieur de Yes Bank, dans une affaire de fraude présumée impliquant la banque et l’ancienne société privée de financement du logement DHFL.

Varakh, alors vice-président exécutif du groupe Yes Bank, a été cité comme accusé dans un acte d’accusation supplémentaire déposé par l’agence d’enquête CBI.

Il s’était vu refuser une fois la libération sous caution par le juge spécial SU Wadgaonkar.

Cependant, l’accusé, par l’intermédiaire de son avocat Sandeep Karnik, a déposé une autre demande de mise en liberté sous caution après que le tribunal eut formulé des accusations contre lui.

« Puisque l’accusation est dirigée contre l’accusé, cela équivaut à un changement de circonstances. Il existe des motifs raisonnables à la disposition de l’accusé pour préférer une deuxième demande de mise en liberté sous caution », a déclaré son nouveau plaidoyer.

Il est allégué que Varakh, tout en travaillant comme cadre supérieur chez le prêteur privé, a été impliqué dans « la commission d’un crime avec l’intention frauduleuse et malhonnête de permettre de causer une perte injustifiée à la Yes Bank ».

La co-fondatrice de la banque, Rana Kapoor, est l’un des principaux accusés dans cette affaire.

Selon le Central Bureau of Investigation CBI), Kapoor, qui est en prison dans une affaire connexe en cours d’enquête par la Direction de l’application, a conclu un complot criminel avec le promoteur de DHFL Kapil Wadhawan.

La CBI a déclaré qu’entre avril et juin 2018, Yes Bank a investi 3 700 crores de roupies dans des obligations à court terme de Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL).

En retour, Wadhawan de DHFL aurait « payé un pot-de-vin de Rs 600 crore » à Kapoor sous la forme de prêts à DoIT Urban Ventures, une entreprise contrôlée par la femme et les filles de Kapoor, a affirmé l’agence centrale.

Il y a quelques mois, Piramal Enterprises Ltd (PEL) a finalisé l’acquisition de DHFL criblé de dettes en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

