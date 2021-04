Un tribunal américain accorde à Ripple l’accès aux documents SEC sur BTC et ETH

Ripple a remporté une décision de découverte qui obligera la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à accorder à la société l’accès à ses documents internes en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Un rapport a révélé cette nouvelle le 6 avril, notant que Ripple s’attend à trouver des preuves que le chien de garde a classé XRP, BTC et ETH comme non-titres à un moment donné. Ce faisant, Ripple espère arriver au terme de l’affaire de 0,943 milliard de livres dans laquelle la SEC a accusé la société et deux de ses dirigeants d’avoir émis un titre non enregistré.

Selon le rapport, la juge américaine Sarah Netburn a rendu cette décision devant le tribunal du district sud de New York. L’ordonnance du tribunal amènera la SEC à partager vos notes et procès-verbaux en plus des documents BTC et ETH. Cependant, le juge Netburn n’a pas accordé à Ripple l’accès aux courriels partagés entre le personnel de la SEC. Il a ajouté que des documents exprimant l’interprétation ou la perspective de la SEC sur les crypto-monnaies sont susceptibles d’être découverts et que la découverte par Ripple de ces informations serait une victoire majeure.

Faisant écho aux sentiments du juge, Matthew Solomon, l’un des avocats de Ripple, a déclaré que cette évolution pourrait mettre fin à toute l’affaire. Solomon pense que si Ripple découvre que la SEC a libellé le XRP en tant que devise plutôt que comme titre, la devise ne relèverait pas de la compétence du régulateur.

Une grande victoire pour Ripple

Dans un article précédent, Ripple a affirmé que la SEC choisissait les gagnants et les perdants. La société a déclaré que cela n’avait aucun sens pour le chien de garde de dire au public que BTC et ETH ne sont pas des titres, puis de se retourner pour affirmer que le contraire est vrai pour XRP. En réponse, la SEC a déclaré que XRP n’était pas comme BTC car Ripple est la seule entité à avoir participé à la création de la pièce.

Cela a incité Ripple avec ses co-accusés Brad Garlinghouse et Chris Larsen à déposer une requête en découverte le 15 mars. À l’époque, les défendeurs ont fait valoir que la SEC avait regardé XRP se développer pendant plus d’une décennie sans indication formelle selon laquelle la vente de jetons était illégale. Le dossier a ajouté que, bien que le régulateur affirme que la BTC et l’ETH sont des crypto-monnaies, il n’a jamais expliqué comment il en est arrivé à cette conclusion.

Si Ripple obtient des informations pour soutenir son angle, la SEC sera obligée de donner à XRP le même traitement que BTC et ETH. En dehors de cela, l’affaire pourrait amener la SEC à révéler les méthodes qu’elle utilise pour déterminer quels actifs numériques sont des titres, ce qui sera une énorme victoire pour le secteur de la crypto-monnaie dans son ensemble.

