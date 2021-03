Un tribunal américain met fin à l’interdiction de Xiaomi, bien que temporairement

Un tribunal fédéral des États-Unis a mis fin à la décision de l’administration Trump sortante de bloquer les investissements dans la société de technologie chinoise Xiaomi.

La décision est venue contre l’ordre du département américain de la Défense de placer Xiaomi sur une liste d’entreprises liées au Parti communiste chinois au pouvoir. Cette décision précédente aurait pu entrer en vigueur la semaine prochaine et aurait donc interdit aux entreprises ou aux particuliers américains d’investir dans l’entreprise.

Le juge fédéral a qualifié la décision de l’administration Trump d ‘«arbitraire et capricieuse» et a même déclaré que la société allait gagner un renversement complet de l’interdiction au fur et à mesure que le litige se déroulait.

Xiaomi, d’autre part, via une déclaration préparée, a déclaré qu’il s’agissait d’une «entreprise technologique jeune et énergique» cotée en bourse et exploitée de manière indépendante. À la suite de cette décision, les actions de Xiaomi ont grimpé de plus de 10% dans l’échange de Hon Kong.

Xiaomi, qui a récemment poussé Apple à devenir le troisième plus grand fabricant de smartphones, était sérieusement menacée car la décision du ministère de la Défense aurait pu contraindre des entreprises américaines comme Qualcomm à Vanguard Group et BlackRock à désinvestir.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise à avoir subi les conséquences de la frénésie d’interdiction de l’ancien président Trump. Huawei et ZTE étaient les autres grandes entreprises sur la liste noire en dehors d’applications telles que WeChat et TikTok, invoquant des menaces pour la sécurité nationale.

Cependant, contrairement à Xiaomi, aucune de ces entreprises n’a pu trouver de réconfort. Il y a quelques jours à peine, l’administration Biden a imposé des limites supplémentaires à la société de technologie chinoise Huawei, empêchant davantage les entreprises de fournir des composants pour les appareils 5G.

Cette décision suggère que l’administration Biden n’envisage pas de donner une marge de manœuvre aux entreprises chinoises et les considère toujours comme une menace pour la sécurité nationale.

Cependant, cette nouvelle décision en faveur de Xiaomi pourrait offrir aux entreprises non publiques comme Huawei, SMIC etc. l’espoir d’être retirées de la liste noire.

