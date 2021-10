Un tribunal américain rejette le plaidoyer déposé par Nirav Modi et ses associés

Il a indiqué que du début 2011 au début 2018, Modi et ses associés ont orchestré et mis en œuvre un stratagème pour « obtenir des prêts, des crédits ou d’autres fonds sous de faux prétextes et sans garantie » auprès de nombreuses banques, dont la PNB.

Un tribunal des faillites de New York a rejeté une requête du fugitif du marchand de diamants Nirav Modi et de ses associés, demandant le rejet des allégations de fraude à leur encontre. Les allégations ont été faites par Richard Levin, l’administrateur nommé par le tribunal de trois sociétés américaines – Firestar Diamond, Fantasy Inc et A Jaffe – précédemment détenues indirectement par Nirav Modi.

Levin avait également demandé une indemnisation minimale de 15 millions de dollars pour le « préjudice » subi par les débiteurs de Modi et de ses associés Mihir Bhansali et Ajay Gandhi. Le juge du tribunal des faillites du district sud de New York, Sean H Lane, a rendu l’ordonnance vendredi dernier, dans un coup au fugitif indien et à ses complices. Le juge Lane du tribunal des faillites de SDNY, dans une décision claire, a rejeté les requêtes des défendeurs Modi, Bansali et Gandhi visant à rejeter la plainte modifiée du syndic américain Richard Levin dans la procédure contradictoire découlant de la demande de mise en faillite initiale de Modi au chapitre 11, alléguant une fraude, une violation des obligations fiduciaires, RICO et les réclamations liées au droit de l’État », a déclaré à PTI l’avocat indo-américain Ravi Batra. Expliquant l’ordre de 60 pages, Batra a déclaré que Modi avait réinvesti ses bénéfices dans sa propre entreprise en tant que ventes supplémentaires pour augmenter faussement le cours de l’action / l’évaluation de l’entreprise en mettant en place un stratagème visant à frauder la Punjab National Bank et d’autres de plus d’un milliard de dollars.

« Mais pour retirer de ses entreprises les fonds mal acquis par fraude bancaire, il s’est livré à une fraude distincte pour cacher ces retraits à des fins personnelles comme s’il s’agissait de transactions commerciales ordinaires », a déclaré Batra. Selon l’ordonnance du tribunal, la requête de Levin visait à recouvrer des dommages-intérêts pour les dommages infligés par Modi et ses deux actions aux débiteurs et à leurs biens à la suite de son vaste plan international de fraude, de blanchiment d’argent et de détournement de fonds de six ans.

Il a indiqué que du début 2011 au début 2018, Modi et ses associés ont orchestré et mis en œuvre un stratagème pour « obtenir des prêts, des crédits ou d’autres fonds sous de faux prétextes et sans garantie » auprès de nombreuses banques, dont la PNB. La fraude bancaire impliquait l’utilisation de lettres d’engagement (LoU), un instrument financier unique en Inde, conçu pour faciliter des transactions d’importation efficaces. Modi et les co-conspirateurs ont cherché à gonfler artificiellement les volumes d’importation des sociétés de Modi basées en Inde avec des transactions fictives afin d’obtenir plus de financement LoU, a-t-il allégué.

Pour mener à bien ce stratagème, Modi et ses co-conspirateurs ont utilisé un réseau de sociétés écrans connues sous le nom d' »entités fantômes » basées à Hong Kong et à Dubaï qui se faisaient passer pour des entreprises légitimes pour créer de fausses transactions d’importation et blanchir le produit, a-t-il déclaré. La PNB et les autres banques fraudées auraient perdu plus d’un milliard de dollars à la suite de la fraude, a écrit le juge dans son ordonnance.

Dans sa pétition, Levin a énuméré des exemples de la façon dont Modi, Bhansali et Gandhi ont directement bénéficié de LoU émises frauduleusement et ont été impliqués dans des transactions circulaires jusqu’au début de 2013, lorsque les débiteurs ne participaient plus directement aux transactions d’importation et d’exportation sous-jacentes aux émissions de LoU et ont plutôt reçu le produit indirectement via les « entités fantômes ».

