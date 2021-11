Un tribunal bloque le mandat du vaccin COVID-19 pour les prisons californiennes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi, une cour d’appel fédérale a temporairement bloqué une ordonnance selon laquelle tous les employés des prisons californiennes doivent être vaccinés contre le coronavirus ou bénéficier d’une exemption religieuse ou médicale.

Un panel de la 9e Cour d’appel des États-Unis a accordé une demande de suspension de l’ordonnance d’un tribunal inférieur de septembre dans l’attente d’un appel. Il a également accéléré le processus d’audience en fixant une date limite au 13 décembre pour l’ouverture des mémoires.

Le mandat de vaccination était censé être entré en vigueur le 12 janvier, mais la cour d’appel suspend l’exécution jusqu’en mars, date à laquelle l’audience d’appel sera programmée.

Le juge qui a délivré le mandat de vaccination a suivi la recommandation d’un séquestre nommé par le tribunal qui a été choisi pour gérer le système de santé des prisons de l’État après qu’un juge fédéral a conclu en 2005 que la Californie n’avait pas fourni de soins médicaux adéquats aux prisonniers.

En plus d’exiger des injections de COVID-19 pour les employés pénitentiaires, le juge de district américain Jon Tigar a exigé des vaccinations ou des exemptions pour les détenus qui souhaitent des visites en personne ou qui travaillent à l’extérieur des prisons, y compris les pompiers détenus.

Le séjour « expose à la fois le personnel pénitentiaire et la population incarcérée à un risque accru d’infection », a déclaré Don Specter, directeur du Prison Law Office à but non lucratif, qui représente les détenus dans le cadre d’un procès de longue date concernant les conditions médicales dans les prisons d’État.

L’agence pénitentiaire de l’État et le gouverneur Gavin Newsom s’y sont opposés, même si son administration avait précédemment ordonné des vaccinations ou des tests pour tous les employés de l’État, y compris les employés des services correctionnels.

La California Correctional Peace Officers Association, politiquement puissante, avait fait valoir que le mandat pourrait créer des pénuries de personnel si les employés refusaient de s’y conformer.

Les messages au bureau du gouverneur et aux responsables des services correctionnels sollicitant des commentaires sur le séjour de vendredi n’ont pas été immédiatement renvoyés.

L’ordre de vaccination initial a été conçu pour empêcher une autre épidémie de COVID-19 comme celle qui a tué 28 détenus et un agent correctionnel à la prison d’État de San Quentin l’année dernière.

« Une fois que le virus pénètre dans un établissement, il est très difficile à contenir, et la voie dominante par laquelle il pénètre dans une prison passe par le personnel infecté », a expliqué Tigar.

Plus de 50 000 prisonniers d’État – plus de la moitié de la population carcérale de l’État de Californie – ont eu un cas confirmé de COVID-19, et au moins 242 sont morts de la maladie, selon les statistiques du California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR).