Un tribunal britannique condamne Roy Luwolt à une peine de 51 mois pour fausses dépenses – WWD

LONDRES – Un tribunal britannique a condamné Roy Luwolt à 51 mois de prison pour avoir réclamé 500 000 livres de fausses dépenses à Malone Souliers, la marque de chaussures qu’il a cofondée et gérée avec Mary Alice Malone.

Luwolt, qui a été limogé de Malone Souliers en 2018, a déjà plaidé coupable de fraude entre le 24 mars 2015 et le 15 novembre 2018, selon les médias britanniques.

Le juge Philip Bartle a déclaré que Luwolt avait “causé l’entreprise à engager d’énormes dépenses pour lui-même et pour d’autres pendant au moins cinq jours fériés entre décembre 2016 et avril 2018, les factures étant payées par la carte de crédit de l’entreprise de M. Luwolt, qui a payé lui-même les dépenses”.

Southwark Crown Court à Londres a appris que Luwolt avait réclamé des dépenses pour des divertissements et des achats somptueux à Londres et pour des voyages de luxe à Paris, Milan, Toscane, New York, Tokyo et le Moyen-Orient. Il a séjourné dans des hôtels, dont le Raffles à Dubaï et le Four Seasons à Doha.

Vendredi, la société mère de Malone Souliers, World Wide Shoes LLP, a déclaré : « Le défendeur a été retiré de l’entreprise il y a trois ans. Depuis lors, nous avons continué à créer de belles chaussures pour femmes et hommes et à nous développer en tant que marque à l’échelle mondiale. »

Luwolt était une figure plus grande que nature pendant son séjour à Malone Souliers, voyageant souvent dans Londres dans une voiture avec chauffeur; racontant les histoires de ses aventures passées dans les affaires et devenant un élément régulier du circuit des défilés, des fêtes et des événements à travers le monde.

Il a travaillé en étroite collaboration avec Malone, le directeur créatif de la marque, concluant des accords de chaussures avec des designers tels qu’Adam Lippes et David Koma et créant des collections capsules de défilés pour Roksanda Ilincic et Natalia Vodianova.

En 2014, peu de temps après le lancement de la société, Malone et Luwolt ont été fêtés lors d’un déjeuner organisé par Bergdorf Goodman lorsque la marque a fait ses débuts aux États-Unis.

En 2015, les deux ont dévoilé 151Luwolt, une plate-forme de commerce électronique qui cherchait à mettre les jeunes marques à l’honneur.

Leur plan était de recruter, d’encadrer et de vendre des marques secrètes qui étaient encore trop petites pour se promouvoir ou pour fabriquer et exécuter le type de commandes que les grands détaillants, en ligne et hors ligne, exigeaient. Chez Malone Souliers, Luwolt a également brièvement produit des chaussures pour Ungaro sous licence.

En 2018, le partenariat commercial de Malone et Luwolt s’était effondré et Luwolt a été licencié de l’entreprise.

Malone a ensuite nommé Steven Hope, qui a une solide expérience dans le commerce électronique, au poste de directeur général.