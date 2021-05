Un tribunal californien ordonne à Kraken Exchange de révéler l’identité des utilisateurs qui ont effectué des transactions sur Crypto

Compartir

Les utilisateurs de Kraken qui n’ont pas rempli leurs obligations fiscales peuvent ne plus avoir de cachette. En effet, un tribunal fédéral du district nord de la Californie a autorisé le United States Internal Revenue Service (IRS) à signifier une assignation de John Doe à Kraken et à sa société mère, Payward Ventures Inc.

Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, l’IRS souhaite obtenir les informations des utilisateurs de Kraken qui ont effectué jusqu’à 20000 dollars de crypto-monnaies entre 2016 et 2020, le tout dans le but de pêcher ceux qui ne se sont pas conformés de manière adéquate. avec les exigences précises. règles de déclaration de revenus.

Bien que l’échange n’ait pas été accusé d’actes répréhensibles, l’assignation de John Doe est simplement une ordonnance visant à obtenir des informations spécifiques, telles que celles comprises dans la fourchette de classe stipulée de 20 000 $.

“La collecte des informations contenues dans l’assignation approuvée aujourd’hui est une étape importante pour s’assurer que les propriétaires de crypto-monnaie se conforment aux lois fiscales”, a déclaré le procureur général adjoint par intérim David A. Hubbert de la Division fiscale du ministère de la Justice. “Ceux qui transigent avec des crypto-monnaies doivent respecter leurs obligations fiscales comme tout autre contribuable.”

Selon le communiqué, en plus d’obtenir des détails sur les clients de Kraken, l’IRS aura également accès à des documents qui révéleront dans quelle mesure Kraken s’est conformé aux politiques de meilleures pratiques dans ses opérations commerciales plus larges.

Au cours des dernières années, l’IRS a consolidé ses efforts pour sévir contre les fraudeurs fiscaux, employant des entrepreneurs fiscaux privés pour aider dans cette campagne. L’écosystème de la monnaie numérique est connu pour ses gros bénéfices, et avec un plan solide pour augmenter l’impôt sur les gains en capital à tous les niveaux, les efforts de l’IRS pour lutter contre les contribuables délinquants se poursuivent.

La peur de l’IRS a incité les avocats fiscalistes à avertir les utilisateurs de Coinbase de signaler avec précision leurs transactions, ce qui est mieux que de se ranger du mauvais côté de la loi.

Source de l’image: Shutterstock