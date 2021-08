Un tribunal de Londres ordonne à Binance de retrouver les pirates informatiques derrière l’attaque Fetch.ai de 2,6 millions de dollars ⋆ Crypto new media

in

Le laboratoire de recherche en intelligence artificielle Fetch.ai a reçu une demande pour que le principal échange de crypto-monnaie Binance identifie les individus derrière un piratage de 2,6 millions de dollars.

Selon un rapport publié vendredi par ., la Royal Courts of Justice de Londres a ordonné à Binance d’identifier les pirates et de saisir les actifs volés. Fetch.ai aurait affirmé que des pirates avaient volé 2,6 millions de dollars de crypto-monnaie sur son compte Binance le 6 juin et revendaient les jetons à un prix considérablement réduit.

“Nous devons dissiper le mythe selon lequel les actifs cryptographiques sont anonymes”, a déclaré Syedur Rahman, partenaire de l’équipe juridique de Fetch.ai chez Rahman Ravelli. “La réalité est qu’avec les bonnes règles et applications, elles peuvent être suivies, tracées et récupérées.”

Rahman aurait affirmé que Binance était déjà en train de retrouver les individus et avait gelé certains des fonds concernés. Cependant, l’échange peut demander à Fetch.ai la preuve que son compte a été piraté avant de retourner les jetons.

Binance a été au centre de l’attention au Royaume-Uni cette année alors que les institutions financières locales ont annoncé des restrictions concernant l’achat de crypto-monnaie par leurs clients à l’aide de la plate-forme. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ordonné à Binance Markets Limited de suspendre « l’activité réglementée » dans le pays en juin. À la suite de cette annonce, HSBC a suspendu les paiements par carte de crédit à Binance, tandis que Barclays a bloqué les paiements des clients à la bourse.

