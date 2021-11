Un tribunal empêche la publication des dossiers de Donald Trump du 6 janvier

Une cour d’appel fédérale a temporairement retardé la publication des dossiers de l’ancien président Donald Trump autour de l’émeute du 6 janvier au Capitole (Photos: .)

Une cour d’appel fédérale a temporairement suspendu l’ordonnance d’un juge inférieur pour que les dossiers de l’ancien président Donald Trump du 6 janvier soient remis à un comité du Congrès enquêtant sur l’émeute meurtrière du Capitole.

Le comité restreint de la Chambre devait recevoir le premier lot de documents à partir du 6 janvier vendredi. Mais les avocats de Trump ont déposé jeudi des documents auprès de la cour d’appel demandant un délai temporaire alors qu’ils poursuivaient un appel accéléré.

Jeudi soir, la Cour d’appel des États-Unis du district de Columbia a accordé « une injonction administrative » à Trump. Le panel de trois juges a fixé le 30 novembre pour les arguments dans l’affaire.

Histoire de rupture, revenez pour les mises à jour…

