Un tribunal fédéral bloque la loi du Texas interdisant la «discrimination de point de vue» sur les réseaux sociaux

Un juge fédéral a bloqué une loi du Texas qui visait à limiter la capacité des grandes plateformes sociales à modérer le contenu au motif qu’il est susceptible de violer le premier amendement. L’ordonnance, rendue mercredi soir par un tribunal fédéral de district d’Austin, a accordé une injonction proposée par NetChoice et la CCIA qui suspend la loi HB 20 jusqu’à la conclusion de l’affaire.

« Les interdictions de HB 20 sur la » censure « et les contraintes sur la façon dont les plateformes de médias sociaux diffusent le contenu violent le premier amendement », a déterminé le juge Robert Pitman dans la décision. « La modération et la conservation du contenu profiteront aux utilisateurs et au public en réduisant le contenu préjudiciable et en fournissant un service sûr et utile », a déclaré Pitman, expliquant pourquoi l’injonction était bénéfique.

« Les entreprises privées qui utilisent leur jugement éditorial pour choisir de publier ou non du contenu… ne peuvent pas être contraintes par le gouvernement à publier d’autres contenus »

« Les plates-formes de médias sociaux ont un droit au premier amendement de modérer le contenu diffusé sur leurs plates-formes », lit-on dans l’ordonnance, citant trois décisions distinctes de la Cour suprême affirmant le principe. « Les entreprises privées qui utilisent le jugement éditorial pour choisir de publier ou non du contenu – et, si elles publient du contenu, utilisent le jugement éditorial pour choisir ce qu’elles veulent publier – ne peuvent pas être contraintes par le gouvernement de publier d’autres contenus. »

La loi texane sur les médias sociaux interdit aux services Web comptant plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par mois de supprimer ou de limiter d’une autre manière le contenu en fonction du « point de vue » de l’utilisateur, entre autres réglementations visant à décourager simultanément la modération de publications controversées et à exiger des retraits plus rapides de contenu illégal. . Il est destiné à lutter contre ce que les politiciens du Texas ont décrit comme une modération injustement libérale sur des sites comme Facebook et Twitter.

« La modération et la conservation du contenu profiteront aux utilisateurs et au public »

Mais surtout, le tribunal a conclu que cette prétendue discrimination de point de vue peut être considérée comme un pouvoir discrétionnaire éditorial, qui est protégé par le premier amendement. « Sans discrétion éditoriale », lit-on dans l’ordonnance, « les plateformes de médias sociaux ne pourraient pas fausser idéologiquement leurs plateformes, comme l’État les accuse de le faire ».

Le juge Pitman s’est également opposé aux règles qui exigeaient la publication de rapports de modération détaillés. Les règles de divulgation de la loi sont « excessivement lourdes étant donné le nombre insondable de publications sur ces sites et applications », indique l’ordonnance. Cela suggère également que la loi visait spécifiquement et inconstitutionnellement à cibler les sites que les politiciens considéraient comme anti-conservateurs, notant un amendement raté qui aurait pu abaisser le seuil d’utilisateurs pour couvrir les sites favorables aux conservateurs comme Parler et Gab. « Le dossier dans cette affaire confirme que le législateur avait l’intention de cibler les grandes plateformes de médias sociaux perçues comme étant biaisées contre les opinions conservatrices. »

NetChoice et la CCIA ont déjà poursuivi une loi similaire en Floride sur les médias sociaux. Cette règle a reçu une réprimande cinglante d’un juge qui a bloqué sa mise en œuvre en juin.