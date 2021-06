Juridique & Réglementaire

Un tribunal français confirme la peine de 5 ans de prison de l’opérateur BTC-e mais l’exempte d’une amende de 100 000 euros

Alexander Vinnik, un opérateur présumé de l’échange de crypto-monnaie aujourd’hui disparu dans l’UE BTC-e, sera passible d’une peine de prison.

Sa peine de cinq ans de prison a été confirmée jeudi par la cour d’appel de Paris, selon un rapport de TASS.

En décembre de l’année dernière, Vinnik, qui a fait l’objet d’une longue bataille d’expédition entre la France, la Russie et les États-Unis depuis sa première arrestation en Grèce en décembre 2017, a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal français le accusations de blanchiment d’argent.

D’autres chefs d’accusation, notamment d’extorsion, de complot et d’atteinte aux systèmes automatiques de traitement des données, ont été abandonnés au moment du prononcé de la peine.

Pendant ce temps, le tribunal l’a exonéré d’une amende de 100 000 euros (un peu moins de 120 000 dollars) après que le parquet a demandé une petite amende plus tôt, exprimant des doutes sur la capacité de Vinnik à payer les parties lésées.

Le département américain a nommé Vinnik comme le cerveau de l’un des premiers échanges cryptographiques et l’a inculpé d’allégations d’escroqueries par ransomware, de stratagèmes de vol d’identité, d’intrusions informatiques et d’incidents de piratage, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de distribution de stupéfiants.

Semblable aux allégations françaises, le DOJ a allégué que BTC-e était un centre d’échange de fonds, y compris le piratage de Mt Gox.

AnTy

