Un tribunal ordonne au site Web populaire de ROM de “détruire” tous ses jeux Nintendo non autorisés

Image : La vie de Nintendo

Vous vous souvenez peut-être d’une bataille juridique en cours entre Nintendo et le site Web RomUniverse. Bien que le géant japonais du jeu vidéo ait gagné, il a récemment fait part de ses inquiétudes quant à son éventuel retour après que le fondateur, Matthew Storman, a refusé d’exclure un retour.

Alors que la cour fédérale de Californie avait précédemment décidé de ne pas accorder à Storman une injonction permanente, elle a maintenant changé sa position sur la question. Après avoir jeté un deuxième coup d’œil, le juge Marshall a émis la semaine dernière une injonction – craignant qu’une relance du site puisse encore causer « un préjudice irréparable » à Nintendo.

« La preuve du demandeur démontre une menace de violation continue sur la base des déclarations du défendeur selon lesquelles il pourrait relancer son site Web qui contenait auparavant les jeux protégés par le droit d’auteur du demandeur. En conséquence, le demandeur démontre un préjudice irréparable justifiant une injonction pour l’action en violation du droit d’auteur du demandeur. »

L’injonction interdit à Storman de copier, distribuer, vendre et jouer à des copies non autorisées des jeux de Nintendo. Le nom, les marques et les logos de la société japonaise ne doivent pas non plus être utilisés de manière « déroutante ».

Le juge Marshall a également ordonné au créateur du site Web de “détruire” tous ses jeux Nintendo non autorisés d’ici la semaine prochaine, et le jugement de 2,1 millions est toujours en vigueur. Aie!

“Le défendeur doit détruire définitivement tous les jeux Nintendo non autorisés ou autres copies non autorisées de la propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les films, les livres et la musique au plus tard le 17 août 2021.”

Il semble que Nintendo ait finalement mis un terme à RomUniverse. Comme toujours, si nous entendons des mises à jour, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Vous pouvez obtenir un récapitulatif complet des événements jusqu’à présent dans notre histoire précédente.