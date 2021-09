Un tribunal russe confirme les mandats d’arrêt contre les fondateurs de la pyramide crypto Finiko.

La Cour suprême du Tatarstan, une république de la Fédération de Russie, a confirmé les mandats d’arrêt émis par contumace contre les fondateurs des fondateurs de la crypto-pyramide Finiko Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov. Les trois hommes recherchés sont de proches collaborateurs du fondateur de Finiko, Kirill Doronin. Doronin, un influenceur Instagram dont le nom a été lié à d’autres stratagèmes frauduleux, a été arrêté en juillet. Plus tard, les autorités ont arrêté le vice-président de la pyramide, Ilgiz Shakirov, ainsi que deux femmes, Lilia Nurieva et Dina Gabdullina, qui auraient attiré des milliers d’investisseurs en leur promettant des rendements élevés.

Les frères Sabirov ont quitté le pays.

Zygmuntovich et les frères Sabirov ont réussi à quitter le pays et à éviter la détention. Au plus haut tribunal du Tatarstan, ils étaient représentés par des avocats nommés par le gouvernement qui ont fait appel de la décision initiale de demander leur arrestation au niveau international. Au cours de la procédure, l’avocate de la défense de Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, a insisté sur le fait que son client était déjà à l’étranger lorsque l’affaire pénale a été ouverte. Malgré cet argument, le tribunal n’a pas accueilli son appel pour révoquer le mandat d’arrêt de Sabirov, a rapporté Inkazan.ru.

Les enquêteurs pensent que les trois fugitifs se sont enfuis aux EAU.

Selon un article publié plus tôt par Business Online, les enquêteurs pensent que les trois fugitifs se sont enfuis aux Émirats arabes unis via la Biélorussie. Cependant, certaines sources proches de l’affaire Finiko affirment que Zygmuntovich, considéré comme le bras droit de Doronin, se cache en réalité en Abkhazie, la république séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie. Un homme d’affaires du Tatarstan, Eric Gafarov, a déclaré que les co-fondateurs de Finiko sont actuellement en Turquie. Le total des pertes officiellement enregistrées à cause de l’arnaque à la crypto-monnaie, l’une des plus grandes pyramides financières de Russie ces dernières années, a dépassé 1 milliard de roubles.