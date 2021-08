Un tribunal russe ordonne à la Sberbank de débloquer un compte marchand de crypto-monnaie

in

La décision du tribunal est considérée comme une victoire pour le marché des crypto-monnaies en Russie, où la légalité des actifs numériques n’est pas claire.

Un tribunal russe a ordonné à la plus grande banque du pays, Sberbank, de débloquer le compte d’un commerçant de crypto-monnaie, ce qui pourrait signaler un changement dans sa position réglementaire, selon les médias.

Le tribunal régional de Sverdlovsk, à Ekaterinbourg, la quatrième plus grande ville de Russie, a ordonné à la Sberbank de restituer des services normaux à un client qu’elle avait bloqué pour avoir échangé des bitcoins. Cette décision crée un précédent pour d’autres clients dans des situations similaires.

Comme le rapporte Beincrypto, un ressortissant russe du nom de Pavel Revdinets a vu ses comptes bloqués après que la banque ait soupçonné le blanchiment d’argent. Après que Revdinets ait fourni les documents nécessaires pour prouver que ce n’était pas le cas et qu’il n’avait échangé que des bitcoins, la banque a gelé ses comptes. Il a par la suite déposé une plainte, qui a abouti au rétablissement des services.

Ce qui est amusant, c’est que la Sberbank elle-même a annoncé son intention de travailler avec la technologie liée aux crypto-monnaies. En décembre 2020, le directeur général de la banque d’État a révélé des plans pour un stablecoin appelé Sber.

Selon les médias, il s’agit d’une victoire modeste mais importante pour le marché des crypto-monnaies en Russie, où la légalité des actifs numériques est toujours dans les limbes. Les autorités russes ont pris des mesures prometteuses pour les crypto-monnaies, notamment le Premier ministre Mikhail Mishustin qui a déclaré qu’il assurerait la protection juridique des actifs cryptographiques.

Pourtant, dans le même temps, des développements plus récents ont vu le gouvernement réprimer le marché pour empêcher les activités illicites, directement ou indirectement.

Réglementation cryptographique

La Russie est l’un des nombreux pays qui travaillent actuellement sur un cadre réglementaire formel de crypto-monnaie. Ces dernières années, il y a eu des événements qui ont été à la fois bons et mauvais pour le marché. Mais on ne sait pas quelle voie le gouvernement prendra avec une législation complète et complète. En mai, par exemple, des membres de la chambre basse du parlement russe, la Douma, travaillaient sur un amendement au droit civil qui autorisera les paiements avec des actifs numériques comme Bitcoin.

Il y a un mois, les autorités ont introduit des règles qui permettraient une confiscation plus facile des crypto-monnaies, dans le but déclaré de prévenir la corruption. La Banque de Russie a également conseillé aux bourses de ne pas répertorier les produits d’investissement liés aux crypto-monnaies. En fait, en juin, le gouverneur de la banque a elle-même averti que les crypto-monnaies n’étaient pas un bon investissement, car elles étaient dangereuses.

Le gouvernement de la Russie travaillerait sur une monnaie numérique de la banque centrale, CBDC, un rouble numérique, qui le placerait aux côtés de nombreux autres pays qui travaillent maintenant à la hâte sur une monnaie numérique. Le gouverneur de la banque centrale de Russie est allé jusqu’à dire que les CBDC sont l’avenir du système financier du pays. Le premier test du rouble numérique sera lancé en 2022 et les douze banques commerciales qui le testeront ont déjà été choisies, dont la Sberbank.

