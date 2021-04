Un trio accusé d’avoir torturé de jeunes enfants dans un grenier pendant des années ⋆ .

La police a déposé une série choquante d’accusations liées à la maltraitance des enfants contre trois adultes dans la région houillère de l’est de la Pennsylvanie.

Les autorités affirment que les enfants impliqués ont été emprisonnés dans le grenier d’une maison modeste de taille moyenne adjacente à un grand skate park local. Là, ils étaient régulièrement battus et maintenus presque impuissants grâce à un régime strict de famine, de violence et de peur. Les voisins n’avaient aucune idée.

Enfermés et seuls, deux garçons, âgés de 11 et 12 ans, et une fille de neuf ans ont été «torturés» par leurs parents et un beau-grand-parent pendant plusieurs années, selon le département de police de Minersville.

Jusqu’à ce que, au début du mois de mars, le plus vieux des garçons s’échappe.

Selon WNEP, affilié local d’ABC, une femme a repéré l’évadé. Elle remarqua ses ecchymoses et un regard de désespoir.

Un rapide appel au 911 plus tard et les enfants ont été retirés de la maison.

«Heureusement, l’un de nos résidents a vu ce jeune homme faire les cent pas, et bien qu’elle ait l’habitude de voir des enfants courir dans les rues, cet enfant avait l’air d’être en détresse et elle lui a simplement demandé: ‘Hé, mon pote . Avez-vous besoin d’aide, »» Chef de la police de Minersville Michael Combs a déclaré à Allenton, en Pennsylvanie, la chaîne de télévision WFMZ.

Les autorités affirment que leur enquête a révélé plusieurs détails sinistres.

Les enfants semblent avoir été battus avec des mains et des instruments. Les adultes auraient utilisé des ceintures, des chauves-souris et des maillets, les enfonçaient avec des fourchettes, poussaient les enfants dans les escaliers et iraient même jusqu’à agiter un chat domestique puis le placer sur le ventre de l’un des enfants pour le gratter et le blesser. .

Jeudi, Jennifer Yost, 27 ans, son fiancé Todd Matthew Richter II, 32 ans, et sa mère, Wendy Yost, 51 ans, ont été traduits en justice dans le comté de Schuylkill pour six à huit chefs d’accusation chacun, y compris voies de fait graves, voies de fait simples, mise en danger imprudente d’une autre personne, contention illégale, emprisonnement frauduleux, mise en danger du bien-être des enfants et harcèlement. Chacune des femmes a également été accusée d’étranglement. L’aîné Yost n’a pas été accusé de contention illégale.

Jennifer Yost fait face à un total de 37 chefs d’accusation selon les dossiers judiciaires consultés par Law & Crime. Richter fait face à 25 chefs d’accusation. Wendy Yost fait face à 21 chefs d’accusation. Les trois accusés doivent subir une procédure judiciaire supplémentaire le matin du 13 avril au palais de justice du comté de Schuylkill.

Juge de district magistral David A. Plachko a qualifié les allégations contre le trio de «les plus graves, dérangeantes et déchirantes» qu’il ait vues depuis trois décennies.

“Il n’y a aucun montant monétaire ou autre chose que l’emprisonnement qui garantira la sécurité des victimes”, a déclaré le juge en refusant la mise en liberté sous caution. «La sécurité de toutes les victimes doit être primordiale.»

Selon le Pottsville, Pennsylvanie Republican Herald’s Frank Andruscavage:

[Minersville Police Patrolman Richard] Choquer dit que les enfants semblaient pâles, émaciés et avaient l’air d’avoir peur. Le garçon de 11 ans avait une coupure semi-cicatrisée au poignet gauche et une coupure à la lèvre. Sur la base des commentaires faits par le garçon aîné au sujet d’un grenier de la maison, Clink a déclaré qu’une fouille avait été effectuée et qu’une forte odeur d’urine était évidente, avec un pot de beurre d’arachide qui semblait rempli d’urine et un seau de 5 gallons qui semblait être des matières fécales liquides. Tous les articles se trouvaient dans une zone où le garçon a déclaré que lui et ses frères et sœurs avaient été retenus captifs, a déclaré Clink.

Selon la police, ce pot de beurre d’arachide vide était également utilisé par les enfants pour obtenir de la neige et de l’eau de gouttière que les enfants pouvaient boire.

«C’était un cas triste, mais nous sommes heureux que ces enfants soient sortis de cette situation», a déclaré Combs. «Ils nous ont dit comment faire boire de l’eau, ils étaient enfermés dans le grenier, ils ouvraient la fenêtre, et il y avait un drain là-bas, et ils avaient un vieux pot de beurre d’arachide ou quelque chose comme ça, et ils collaient le dessous sous le égoutter pour avoir quelque chose à boire.

Les enfants ont également déclaré aux enquêteurs qu’ils étaient forcés de manger des restes de nourriture souvent recouverts de moisissure, et même dans ce cas, ils ne permettaient une telle nourriture «qu’une fois tous les deux jours». L’hygiène était également pratiquement inexistante; le garçon le plus âgé a dit qu’il n’arrivait presque jamais à se brosser les dents.

«Non», a ajouté le chef de la police lorsqu’il a été interrogé sur son expérience dans des affaires similaires. «Je n’ai jamais rien vu de tel à Minersville. Nous avons certainement eu des cas de maltraitance d’enfants, d’exploitation sexuelle d’enfants et des choses comme ça, mais le fait que ces enfants aient enduré tant d’années de ce genre de traitement est au-delà de tout ce que j’ai vu.

Lisez les registres du tribunal ci-dessous:

PA contre Yost, Richter, Yost par Law & Crime

[image via screengrab/WNEP]

