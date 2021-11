Un trio d’amis crée un fond d’écran macOS manquant du paysage de Monterey

Apple a résisté à une tendance en dévoilant macOS Monterey en juin avec un graphique de papier peint abstrait, brisant ainsi une tradition de huit ans consistant à utiliser une photo du paysage naturel qui a inspiré le dernier nom de la version sur le thème de Calfornia.



Ce changement a été un choc pour YouTuber et photographe Andrew Levitt et ses amis Jacob Phillips et Taylor Gray, qui ensemble ont fait de la recréation de fonds d’écran macOS une sorte de tradition.

Une fois que le trio d’amis s’est réconcilié avec le nouveau papier peint abstrait, ils ont conclu qu’il était censé représenter le Monterey Canyon, qui est sous l’eau profonde et impossible à photographier. Au lieu de cela, ils ont décidé de créer leur propre paysage de Monterey, mais trouver le bon plan a posé ses propres problèmes, comme l’explique leur intrépide journal vidéo.

Après plusieurs faux départs, le groupe a finalement trouvé un emplacement idéal – Lone Cypress sur Pebble Beach – et, en utilisant la photographie en accéléré, a pu créer non seulement une image fixe mais aussi un fond d’écran dynamique qui change en fonction de l’heure de la journée. .

Fond d’écran dynamique Monterey « Manquant »

Depuis, ils ont rendu disponibles au téléchargement la version fixe et la version dynamique. Les étapes suivantes expliquent comment installer la version dynamique du fond d’écran Monterey. Clique le Symbole de la pomme dans la barre de menu et sélectionnez Préférences de système…. Cliquez sur Ordinateur de bureau et économiseur d’écran dans le volet des préférences.



Sélectionnez l’un des fonds d’écran officiels fournis avec macOS, tels que « Catalina », « Big Sur » ou « Monterey Graphic », et définissez-le sur Dynamique.



Ouvrez une fenêtre du Finder et accédez au fond d’écran « macOS Monterey.heic » que vous avez téléchargé.

Clic-droit (ou Ctrl-clic) sur le fichier et sélectionnez Services -> Définir l’image du bureau depuis le menu contextuel.



Suivez les créateurs sur Instagram : Andrew Levitt, Jacob Phillips et Taylor Gray.

