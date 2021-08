Un trio explosif de combats complète l’undercard de Jake Paul vs. Tyron Woodley sur Showtime PPV® le dimanche 29 août

NEW YORK – Trois combats passionnants ont été finalisés pour terminer le très attendu Jake Paul vs. Tyron Woodley sur SHOWTIME PPV. L’ancien champion du monde Ivan Barancyhk concourra aux côtés des stars britanniques Daniel “Dinamite” Dubois et Tommy “TNT” Fury lors de leurs débuts respectifs aux États-Unis lors de combats séparés qui auront lieu le dimanche 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse de New York Cleveland, Ohio.

La soirée SHOWTIME PPV débutera à 20 h HE / 17 h HP et sera dirigée par le célèbre créateur de contenu et boxeur professionnel invaincu Jake “The Troubled Boy” Paul, qui relèvera le défi le plus exigeant de sa carrière naissante alors qu’il affronte l’ancien champion. Tyron de l’UFC « L’élu » Woodley. La carte présentera également le concours précédemment annoncé entre la star portoricaine et la championne du monde poids plume WBC / WBO Amanda « La Verdadera » Serrano et la championne du monde des super poids coq mexicaine Yamileth Mercado dans le co-événement principal.

Baranchyk est un ancien champion du monde junior des poids welters et affrontera Montana Love, originaire de Cleveland, invaincu dans un événement à la carte en 10 rounds. Baranchyk cherchera à obtenir une autre chance au titre des 140 livres, tandis que Love cherchera la meilleure victoire de sa carrière.

Dubois est un puissant poids lourd actuellement au sommet du classement WBA, et il affrontera Joe Cusumano dans un combat de 10 rounds, tandis que Fury, le frère cadet du champion du monde des poids lourds Tyson Fury, affrontera le vétéran des sports de combat Anthony “Pretty Boy” Taylor dans une date de six rounds avec un poids contractuellement convenu de 180 livres pour lancer la télédiffusion.

Une action supplémentaire au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland comprend un tête-à-tête entre l’olympien des Jeux olympiques de Rio 2016 et l’actuel top 10 des poids moyens juniors Charles Conwell affrontera l’Argentin Lucas Bastida dans un combat en 10 rounds. matchs à Cleveland.

Les billets sont en vente maintenant et sont toujours en vente à partir de 45 $ en vous connectant à RocketMortgageFieldHouse.com. L’événement est produit conjointement par SHOWTIME PPV et Most Valuable Promotions et promu par Tony et Bryce Holden de Holden Productions. L’émission à la carte est produite et distribuée par SHOWTIME PPV. Barstool Sportsbook est le partenaire officiel des paris sportifs de l’événement et sera intégré dans le cadre d’une intégration complète de la marque qui sera annoncée plus en détail dans un proche avenir.

Le biélorusse Baranchyk réside et s’entraîne actuellement en Oklahoma et cherche à se rapprocher d’une nouvelle opportunité de se battre pour le titre mondial en remportant le 29 août. Le boxeur de 28 ans a une fiche de 20-2 et 13 KO à son actif avant de revenir sur le ring qui l’a vu disputer le Combat de l’année 2020 contre José Zepeda en octobre de l’année dernière. Les deux boxeurs se sont combinés pour descendre huit fois combinés dans un combat classique instantané remporté par Zepeda. Baranchyk est devenu champion du monde en 2018 après avoir triomphé contre Anthony Yigit, alors invaincu, après sept tours. Il affrontera Love, diplômé de la ShoBox: The Next Generation qui affiche une fiche de 15-0-1 avec sept KO à son actif. Love a eu une belle carrière amateur et sera à Cleveland pour la deuxième fois de sa carrière.

“Ce sera un grand pas pour moi”, a déclaré Baranchyk. «Je suis reconnaissant de pouvoir revenir sur le ring avec quelqu’un comme Montana comme adversaire après ma défaite. Je veux montrer à tout le monde que je suis de retour, plus fort que jamais en tant que nouvelle version de moi-même. Je tiens à remercier mes fans pour tout le soutien qu’ils m’ont toujours apporté. Le 29 août, c’est SHOWTIME, bébé ! »

“Je sais qu’Ivan est un combattant jeune et fort, mais il a aussi de très mauvaises habitudes”, a déclaré Love. «Notre camp est épuisant en ce moment, mais je vais être dans ma meilleure forme la nuit de combat. Cleveland mérite le spectacle que je m’apprête à leur donner.”

Dubois est un concurrent prometteur des poids lourds de 23 ans qui a déjà une fiche de 16-1 avec 15 KO depuis qu’il est devenu pro en 2017. Dubois a eu une impressionnante carrière amateur en tant que quintuple champion national britannique. La seule défaite du Londonien en tant que professionnel jusqu’à présent était contre un concurrent de premier plan des poids lourds comme Joe Joyce en novembre 2020. Dubois s’est rapidement remis de ce revers en éliminant Bogdan Dinu en juin de cette année pour remporter le titre intérimaire des poids lourds de l’AMB. Maintenant, il affrontera le vétéran de 33 ans Cusumano, qui a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et arrêté ses adversaires dans chacun d’eux. Son record de 19-3 avec 17 KO lui vaut un taux de KO remarquable de 77%. Le natif de Danville, en Virginie, vient d’éliminer Gregory Corbin en novembre 2020.

“Je suis prêt à continuer à progresser et à construire sur les bases du titre intérimaire WBA que j’ai obtenu lors de mon dernier combat”, a déclaré Dubois. « Je suis très heureux de pouvoir combattre dans une nouvelle ville et d’avoir l’opportunité de séduire le public américain. On me dit que les américains adorent la boxe poids lourds, il est donc temps de vous présenter Daniel Dubois. Je ferai en sorte que ce soit un nom qu’ils n’oublieront pas.”

Fury est déjà une star du monde du divertissement après avoir terminé deuxième dans l’émission de téléréalité britannique “Love Island”, et maintenant il cherche à suivre les traces du riche héritage de boxe de sa famille avec sa propre histoire de champion. Le joueur de 23 ans originaire de Manchester est invaincu avec une fiche de 6-0 et quatre KO à son actif, ayant récemment prévalu par décision unanime contre Jordan Grant en juin. L’adversaire de Fury sera Taylor, un compétiteur chevronné d’arts martiaux mixtes d’Alameda, en Californie, qui a perdu son seul combat en tant que boxeur professionnel sur une décision partagée. L’expérience MMA de ce combattant de 32 ans comprend des combats de conco de BELLATOR et une note complète de 7-5 avec cinq victoires dans ses cinq combats les plus récents. Taylor s’entraîne actuellement à Porto Rico et se bat quotidiennement pour Jake Paul, qui se prépare à affronter Woodley.

“Les fans américains peuvent s’attendre à un grand KO”, a promis Fury. « C’est ce que je dis et c’est ce que je fournirai. Je veux donner une masterclass de boxe et montrer ma grande amélioration avec de nouveaux niveaux de performance. Ce sera un pas de plus vers les titres mondiaux ».