28/11/2021 à 08:00 CET

L’un des grands défis de tout entraîneur consiste à garder tout le personnel « branché », quelque chose qui sans aller plus loin dans « l’ère Koeman » grinçait avec des cas flagrants comme celui de Coutinho.

Cet engagement collectif est perceptible lorsqu’il y a des victimes et il se trouve là l’une des grandes réalisations de Sarunas Jasikevicius, qui ont dû recourir au moins commun contre Zalgiris car ils ne pouvaient pas compter sur Abrines, Higgins, Calathes ou Brandon Davies. Et les plus importants étaient trois « étrangers ».

Grand Oriola

L’arrivée de Sanli d’Anadolu pour remplacer le presque inédit Pustovyi a encore relégué Pierre Oriola au point qu’au cours des six jours précédents il avait joué 44 minutes (environ sept en moyenne). Soit dit en passant, la Turquie a attaqué le Barça pour ne pas avoir autorisé le pivot à jouer les matchs dans cette « fenêtre » avec son équipe nationale.

Pierre Oriola est revenu s’amuser sur la piste

| JAVI FERRÁNDIZ

Celui de Tàrrega a continué à travailler dur avec un professionnalisme qui honore son capitaine en attendant une opportunité qui s’est finalement présentée vendredi dernier. Et l’attaquant de puissance l’a saisi si fort que c’était le meilleur du match.

Dans 30 minutes, Oriola a marqué 15 points presque sans échec avec 4/6 sur des tirs à deux, 2/2 sur des triples et 2/2 sur des lancers francs. (Il a marqué les quatre que cette Euroligue a lancés), neuf rebonds (trois en attaque), cinq passes décisives et +25. Le champion du monde avec l’Espagne a demandé à Saras plus de minutes sur la piste avec des faits.

L’impudence de Martínez

Jasikevicius utilise de plus en plus à Sergi Martínez dans les derniers matchs, mais surtout en tant que spécialiste défensif. L’effectif des jeunes marquait à un bon niveau, mais il fallait qu’il ose davantage en attaque (lors des trois journées précédentes de l’Euroligue il n’avait tiré que six fois en 50 minutes).

Sergi Martínez s’est dévoilé contre Zalgiris

| FCB

L’équipe des jeunes a marqué deux triplés sans échec contre Zalgiris plus un grand panier franchissant la ligne pour terminer avec huit points et une évaluation de +10, faisant un nouveau pas en avant également dans les tâches offensives.

Directeur Rokas

Avec juste eu 21 ans, Rokas Jokubaitis continue de montrer qu’il est plus que qualifié pour assumer toute responsabilité et le Barça ferait bien de l’empêcher de partir l’été prochain en NBA (les Knicks ont leurs droits).

Rokas Jokubaitis cible une grande star

| .

Avant la perte pour blessure de Calathes jusqu’en janvier de l’année prochaine, Le Lituanien n’arrête pas de gagner des entiers et avant son ancienne équipe il a terminé avec +20 en valorisation grâce à ses 15 points avec seulement deux ratés au lancement et ses sept passes décisives (six en première mi-temps). Sans aucun doute, plein succès dans sa signature.