Un triplé des Blaugrana lors du premier match amical de l’Espagne

10/06/2021 à 22:56 CEST

‘La Roja’ ne sait pas perdre. Les joueurs de Jorge Vilda ont encore gagné dans le premier des deux matchs amicaux événements internationaux qui serviront de préparation à la Euro 2022. La sélection était pleine de footballeurs blaugranas et, bien sûr, ce sont eux qui sont chargés de donner la victoire.

Jorge Vilda a pris le terrain avec six joueurs du Barça dans le XI initial, mais a fini par donner des minutes à un septième. Mariona a ouvert la boîte, Alexia a mis le deuxième penalty et un tout-terrain Aitana Bonmatí a mis la cerise sur le coup du chapeau culé face à une Belgique qui n’a guère pu faire plus qu’observer le bon jeu de l’Espagne.

Le duel s’est joué à Alcorcón, siège oùe ‘La Roja’ accueillera également le Danemark le 15 juin, dans le deuxième et dernier de leurs matchs amicaux dans cette fenêtre d’engagements internationaux.