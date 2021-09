Un triple immortel : LeBron et l’éternelle gratitude envers Allen

Les tribunes sont teintées de blanc. Les cris d’encouragement, destinés à devenir quelque chose de plus tangible pour les joueurs, ne lâchent pas un décibel. L’action, et le désir de revivre la gloire récente, poussent pour cela. À la fin de la première mi-temps, Tim Duncan, qui a accumulé 17,8 points de moyenne en saison régulière, accumule 25 lignes sur sa feuille. Huit rebonds également. Un affichage capital qui donne un avantage minime, mais béni, aux Spurs (44-50). Nous sommes le 18 juin 2013 et Miami est vouée à gagner s’il ne veut pas dire au revoir aux finales NBA. La deuxième partie commence et le coin de l’épreuve s’attire comme le pôle opposé. LeBron, avec neuf points et un -10 en piste en première mi-temps, veut se rattraper ; mais il se heurte à un mur en forme de main, et très large. Kawhi Leonard, qui intercepte une passe à Dwyane Wade, s’élance vers le panier adverse et reçoit la faute : 2+1 et un écart au score qui, à la fin du troisième quart-temps, est de 10 points (65-75).

Les fantômes commencent à apparaître. Maintenant, au lieu d’être connus de Nowitzki, Kidd et Chandler, ils s’appellent Duncan, Ginobili et Parker. Psychophonies à la une : les critiques ne comprennent pas les tubes récents, seulement l’ici et maintenant. La demande est basée sur le manque de mémoire : peu importe ce que vous avez fait, souvenez-vous-en. Assez. « Faites-vous confiance », dit Erik Spoelstra. Et ça commence à se faire, au sens général et strict : LeBron en est un autre. Pick and roll avec Chalmers et son compagnon à deux mains, le coup court et le martèlement impitoyable de Mario, danse avec Kawhi, qui est maintenant devenu minuscule, et deux autres; ainsi, l’un après l’autre, jusqu’à atteindre 16 points. Duncan, quant à lui, zéro. Il y a un jeu, mais l’horloge s’habille de noir. Il reste 19 secondes et l’électronique marque 92-95 : il n’y a qu’une solution et elle doit passer par le roi. Hamilton brode le bloc et, derrière lui, les yeux de Tim et Tony ne peuvent que contempler comment LeBron est laissé seul, depuis la ligne de trois, à onze soupirs de la fin. Deux secondes plus tard, la balle frappe le ring : vous pouvez respirer, jusqu’à ce que Chris Bosh dise le contraire. Désormais, à sept du précipice, tous les regards sont braqués sur Ray Allen : recule alors qu’il reçoit le ballon, les bras levés, saute, tire, l’air est à nouveau fini… et triple pour l’histoire.

“Oh oui, ils le font”, confesse Allen dans une interview à CBS Sports, lorsqu’on lui a demandé si, comme le disent certaines rumeurs, LeBron et Spoelstra l’appellent de temps en temps, et sans avertissement, pour le remercier de son coup salvateur. “C’est vrai. Et je leur dois beaucoup de m’avoir accepté dans leur équipe. Ils avaient déjà un environnement gagnant et m’ont accueilli pour les aider à passer au niveau supérieur … c’est ce que font les vrais gagnants. Ils continuent toujours à trouver des moyens de progresser. Quoi qu’il en soit. Ils sont toujours prêts à apprendre et à s’améliorer. Il n’y a pas eu une année où l’un d’eux ne m’a pas parlé de 2013. Ils sont toujours reconnaissants pour ma contribution », explique-t-il. Avec son triple, il a forcé la prolongation du sixième match, a comblé le triple-double que LeBron finirait par signer (32 + 11 + 10) et a poussé Miami à son deuxième titre consécutif. « Sortez ces putains de rubans jaunes ! » criait Ray après que le ballon ait traversé le filet. Les travailleurs de l’American Airlines Arena avaient déjà scellé l’espace pour la célébration des Spurs, qui serait reportée à l’année suivante.

Le basket est (presque) aussi un jeu de dés

Miami et LeBron ont tous deux transpiré. Le roi a même abandonné son inséparable, à l’époque, serre-tête. Il la perdit et ne s’en soucia plus : la concentration était maximale et il ne laissa place à rien d’autre. Ni Wade ni Bosh (malgré le rebond) n’étaient à leur apogée légendaire, et la responsabilité est progressivement devenue un monopole que seul Allen briserait., vital au-delà du triple. Dans le temps supplémentaire, depuis la ligne des lancers francs, il marquerait les deux derniers points, ceux qui contrariaient les quatre de Kawhi et mettaient le dernier 103-100 au tableau d’affichage.

Un résultat aussi capital pour Miami que douloureux pour l’équipe de Gregg Popovich, qui a vu un dernier tremblement de terre faire glisser leur cinquième bague depuis 1996 entre leurs doigts. Au cours des mois suivants, le mot qui a le plus résonné et tourmenté (autant qu’il puisse être immergé dans son bonheur bien mérité), dans la tête des joueurs de Heat, était celui de « chance ». “Nous nous sentons offensés, je ne vais pas vous mentir. La série est passée à sept matchs, pas que nous perdions 3-0, nous sommes revenus au quatrième et avons fini par gagner quatre d’affilée. Si vous regardez les numéros de série, l’avance change, les fois où le score était à égalité et les points, tout était très égal », a déclaré LeBron en réponse aux murmures.

En effet, Miami n’a pas laissé un coup sans riposte : avant de donner le coup de grâce final lors du septième match, il a égalisé trois fois la série. Aux mots de James, un Wade moins affecté par les chuchotements a ajouté: “La balle rebondit de manière imprévisible. Nous sommes reconnaissants que Ray Allen ait réussi ce coup, mais c’est une série de circonstances qui nous ont permis de sortir victorieux de ce match. Il faut un peu de chance, même pour être en finale. On a eu un peu de chance à l’époque, mais on a gagné le championnat. ” La chance, bien des fois, est recherchée. Le basket, sûrement, a aussi son lot de dés. Cependant, quand le coup providentiel tombe entre les mains d’un Hall of Fame , 12 fois All Star et, surtout, le triplet le plus élevé de l’histoire de la compétition, la probabilité est de votre côté.