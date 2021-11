Un triple titre « douloureux » pour McLaren, admet Andreas Seidl

Andreas Seidl admet que le triple en-tête vient de disparaître était « douloureux » pour McLaren et dit qu’ils doivent l’accepter.

L’équipe britannique est entrée dans la série de trois manches en trois semaines en occupant la troisième place du championnat des constructeurs, détenant une mince avance de 3,5 points sur Ferrari.

Les choses n’auraient pas pu être bien pires pour eux depuis, avec une combinaison de rythme médiocre et de malchance signifiant que Daniel Ricciardo et Lando Norris n’a marqué que quatre points entre eux du Mexique au Qatar.

Ferrari n’a pas eu de tels problèmes et a donc fermement pris les commandes dans la bataille pour la P3, prenant une avance de 29,5 points dans les deux dernières manches de la campagne 2021.

Seidl admet que la façon dont les choses se sont déroulées est pénible, mais pense que la chance a joué un plus grand rôle et ne s’inquiète pas trop des performances de l’équipe.

« Je pense que dans une certaine mesure, nous devons accepter que cela a été difficile pour toute l’équipe, marquer quatre points en trois courses est évidemment douloureux », a déclaré le directeur de l’équipe selon Motorsport.com.

«Mais si nous regardons également ce qui s’est passé et comment nous avons perdu beaucoup de points, les choses sont devenues incontrôlables ou la malchance. Et cela fait partie du sport dans lequel nous pratiquons.

« Je pense que la bonne chose est que nous avons vu l’écart [in Qatar] et nous avions une voiture compétitive, deux pilotes qui étaient compétitifs sur la piste et l’équipe a fait du bon travail avec les arrêts aux stands.

« Nous devons donc simplement revenir en Arabie saoudite et riposter. »

Celui-là faisait mal. – McLaren (@McLarenF1) 21 novembre 2021

En effet, la chance n’a pas été du côté de Seidl and co, Ricciardo ayant été contraint à l’abandon au Brésil en raison d’une fissure du châssis alors qu’il roulait bien dans les points et d’une crevaison tardive faisant chuter Norris de la 4e à la 9e place au Qatar.

Seidl a trouvé ce dernier particulièrement douloureux compte tenu de la course de l’équipe avant la course, mais a déclaré que son équipe n’abandonnerait pas pour l’instant la lutte pour la troisième place.

« De mon point de vue, je pense qu’il aurait été P4 ou P5 au mérite », a-t-il ajouté.

« C’est évidemment encore plus dommage que nous ayons eu cette crevaison, car après deux week-ends malchanceux pour nous au Brésil et au Mexique, cela aurait été tout simplement bien de marquer un bon résultat indépendamment de la bataille dans laquelle nous sommes dans le championnat des constructeurs.

« Malheureusement, avec la défaillance des pneus, nous avons raté l’occasion, donc le triple n’est pas vraiment allé dans notre sens. Parfois, ça se passe comme ça dans le sport. Pour nous maintenant, il s’agit de s’assurer que sur les deux dernières courses on continue à se battre car, tant que ce sera théoriquement possible, on donnera tout pour le Championnat des Constructeurs.

« Mais indépendamment de cela, nous voulons simplement terminer sur une bonne note et marquer à nouveau de bons résultats à l’approche de la trêve hivernale. »