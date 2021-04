Un triste traumatisme de mort révélé pour Todd ⋆ .

Todd peut-il intervenir? (Image: ITV)

Todd Grimshaw (Gareth Pierce) s’est tellement concentré sur les intrigues et essayer de gagner Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) à Coronation Street.Ces scènes à venir où il subit un traumatisme mortel pourraient surprendre les téléspectateurs alors que Todd est obligé de changer ses habitudes. complètement.

Wilf appelle les pompes funèbres pour organiser les funérailles de sa femme et Todd lui fouille le paquet le plus cher.

Plus tard, le fils de Wilf appelle les pompes funèbres et se plaint à George (Tony Maudsley) de son approche impitoyable.

Après avoir été remis à sa place, Todd révèle que George l’a limogé et Eileen (Sue Cleaver) jure d’en sortir avec lui.

Cependant, lorsque George révèle que Todd arnaque des clients vulnérables, la rage d’Eileen se transforme en embarras.

Eileen dit à Todd que George a accepté de travailler avec un préavis de quelques semaines.

Todd retourne aux pompes funèbres où George établit la loi et explique qu’ils ont le corps d’un jeune homme dans la chapelle du repos, et il ferait mieux de montrer un peu de respect.

Todd changera-t-il ses habitudes?

Cela pourrait-il ramener des souvenirs du propre fils de Todd, décédé en 2004?

