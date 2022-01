Un tristement célèbre Tom Hanks Flop quitte Netflix ce mois-ci

La réalisatrice Lana Wachowski est de retour au box-office avec The Matrix Resurrections, qui envoie les gens dans un terrier de lapin de son travail passé. Cependant, les fans voudront peut-être voir le drame Cloud Atlas de 2013, un flop tristement célèbre mais ambitieux, avant qu’il ne quitte Netflix le 31 janvier. Avec Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant et Hugo Weaving, Cloud Atlas raconte l’histoire de la réincarnation, avec des âmes voyageant à travers différents moments dans le temps et montrant comment un acte de bonté peut avoir un effet d’entraînement à travers l’histoire et l’univers.

Réalisé par Wachowski, sa sœur Lilly Wachowski et Tom Twyker, Cloud Atlas était une adaptation du roman primé de David Mitchell. Cependant, cet éloge ne s’est pas tout à fait traduit dans le film. Il a reçu des critiques médiocres, se situant à 66% des critiques et du public sur Rotten Tomatoes, et a gagné 27 millions de dollars au box-office américain. Alors que sa prise mondiale était de 130 millions de dollars, il est toujours considéré comme un flop pour ne pas avoir réussi à se connecter avec le public américain.

L’une des choses les plus folles à propos de Cloud Atlas est le fait que les acteurs joueraient plusieurs personnages différents au cours du film en raison des différents scénarios se déroulant souvent à différents moments. Selon Hanks, cela pourrait présenter des défis uniques pendant le tournage. « Oui, c’était génial. Nous avons toujours su contre qui nous jouions, le lendemain », a-t-il déclaré à Collider. « Nous lisions la feuille d’appel, donc nous savions où nous allions devoir être et combien de temps cela allait prendre pour le faire. Parfois, vous faites des films où vous jouez le même gars, mais vous allez à six à différents endroits. Vous en tirez une partie en Islande, vous en tirez une partie dans le désert du Sahara et vous en tirez une partie à LA C’était comme ça, mais au carré ou au cube. »

« C’était comme un algorithme parce que la concentration et le rendement de chacun des personnages étaient complètement différents », a-t-il poursuivi. « Ils avaient tous besoin d’une énergie différente et d’une ambiance différente que vous portiez avec vous toute la journée, et ils se sentaient tous différents parce que le costume et le maquillage changeaient la façon dont vous vous teniez debout ou assis ou essayiez de faire une sieste, à l’occasion. C’était presque comme si une énorme quantité de « travail » avait été faite pour nous. Une grande partie de ce que nous devons faire est de prétendre que cela se produit pour la première fois. Sur ce film, littéralement tous les jours, vous faisiez quelque chose qui ne serait jamais, jamais être répété parce que ce personnage allait disparaître dans un jour ou deux. »