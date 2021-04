Un troisième rappel de Moderna sera probablement disponible d’ici l’automne ⋆ .

Dimanche, plus de la moitié des adultes aux États-Unis avaient reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. Ce sont de bonnes nouvelles. 84 millions d’adultes, environ un tiers, ont été entièrement vaccinés. Comme prévu, cependant, les doses initiales du vaccin peuvent ne pas être la protection complète dont nous avons besoin contre le virus. Pfizer, dont le vaccin a le taux d’efficacité le plus élevé à 91%, vient de signaler que son vaccin est efficace pendant au moins six mois, mais il est probable qu’un rappel sera nécessaire entre six et 12 mois après votre deuxième dose pour vous protéger contre les variantes et pour assurer la protection. Maintenant, Moderna affirme qu’eux aussi auront probablement besoin d’une troisième dose et essaient de la préparer pour la production d’ici l’automne.

Le vaccin COVID-19 de Moderna, qui nécessite actuellement deux doses et serait efficace à plus de 90% contre le virus, comprendra probablement un troisième vaccin mis à disposition plus tard cette année. Le PDG Stéphane Bancel a récemment déclaré que le rappel serait probablement ouvert au public à l’automne pour fournir une immunité supplémentaire contre les variantes du COVID-19 qui se sont propagées à partir d’autres pays, notamment le Brésil, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. «Notre objectif est de travailler très dur pour préparer cela avant l’automne», a déclaré Bancel à CNBC. Bancel a également déclaré que si les responsables de la santé prévoient «beaucoup» de variantes du COVID-19 aux États-Unis «dans l’année prochaine», l’augmentation des vaccinations aidera à ralentir la propagation de la variante. À terme, Moderna espère créer un vaccin deux en un qui protège à la fois de la grippe saisonnière et du COVID, a déclaré Bancel. «Ce que nous essayons de faire chez Moderna, c’est en fait d’obtenir un vaccin contre la grippe à la clinique cette année, puis de combiner notre vaccin contre la grippe à notre vaccin Covid afin que vous n’ayez à obtenir qu’un seul coup de pouce dans votre magasin CVS local … vous protéger contre la variante préoccupante contre Covid et la souche de grippe saisonnière », a-t-il déclaré à CNBC.

[From People]

J’avoue que je n’ai pas beaucoup d’expérience dans le domaine des vaccins. Je sais comment la plupart d’entre eux fonctionnent mais je ne sais pas comment ils sont développés ou suivis. Même ainsi, cette nouvelle de rappel ne me surprend pas. Nous avons déjà vu les cas de percée attendus pour ceux qui avaient été entièrement vaccinés. J’ai appelé l’information «effrayante» quand j’ai écrit à ce sujet. Je comprends cela la marge d’erreur avec n’importe quel vaccin, mais après un an d’être terrifié par ce virus, je suis facilement effrayé par ses statistiques. Comme je l’ai fait quand j’ai entendu parler des nouvelles variantes, même si je sais aussi que c’est ainsi que la maladie fonctionne. Mais une troisième dose de vaccin ne me fait pas peur. Peut-être me demander après ma deuxième dose de Moderna, parce que j’entends que c’est vraiment doozy, mais je pense toujours que ce sera mieux que l’alternative.

Je suis curieux de connaître le 2-en-1 avec le rappel du vaccin contre la grippe que Moderna cherche à développer. J’aime l’efficacité, mais je suppose que ce booster COVID sera nécessaire chaque année dans un avenir prévisible. Je sais qu’il viendra un moment où nous aurons COVID dans nos rétroviseurs, mais je continue de penser que savoir quand cela pourrait être ferait tellement pour mon état d’esprit désastreux. Au moins, la science nous soutient. Et avec les nouvelles concernant les vaccins COVID et les traitements contre le cancer hier, et ce rappel hybride potentiel grippe / COVID – ne serait-il pas bien si quelque chose de bon sortait de ce cauchemar?

