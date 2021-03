Un trottoir supplémentaire mettra fin à la confusion du Bahreïn T4

Un frein supplémentaire au virage 4 mettrait fin à la confusion qui a entaché le Grand Prix de Bahreïn, déclare le cheikh Salman bin Isa Al Khalifa.

La Formule 1 a connu un début de saison épique alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont mis au volant dans les derniers tours du Grand Prix de Bahreïn dimanche soir.

Verstappen, ayant commencé en pole position mais parti à la poursuite de Hamilton, a fait son mouvement au virage 4 seulement pour courir large, ce qui était légal, et dépasser le Britannique ce faisant, ce qui n’était pas légal.

Verstappen a redonné la place à Hamilton qui a remporté la victoire par 0,7 seconde devant le pilote Red Bull.

Ce n’était pas le seul problème avec le virage 4 alors que Hamilton était large à 29 reprises dans la première moitié du grand prix pour être informé par Mercedes que les stewards l’avaient mis en garde. Même si les notes de Race Control indiquaient qu’ils ne respecteraient pas les limites du virage 4 pendant le Grand Prix.

Le Britannique était confus.

«C’était très déroutant», a déclaré le vainqueur de la course. «Sur la plupart des circuits, nous ne sommes pas autorisés à mettre quatre roues en dehors de la ligne blanche, mais ce week-end, dans ce virage en particulier, nous n’avons pas été autorisés à le faire vendredi.

«En fait, vous pourriez sortir deux roues de la ligne, mais vous ne pouvez pas dépasser le trottoir bleu et blanc, mais dans la course, vous le pouvez, et c’est ce qui avait été écrit pour entrer dans la course alors vous le pouvez.

« Vous n’êtes pas autorisé à dépasser hors piste, mais à mi-chemin de la course, ils ont fondamentalement changé d’avis et tout d’un coup, vous n’êtes pas autorisé à sortir de cette ligne blanche, ce qui me convient. »

Et il n’était pas le seul avec Toto Wolff disant que les règles devraient être «sacrées, pas un roman de Shakespeare» tandis que Christian Horner de Red Bull dit que c’était un cas de «nuances de gris» dans la course.

Le chef de la direction du circuit international de Bahreïn, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, a une solution simple, posez un trottoir et ensuite personne ne s’en échappera.

Voici la séquence entre Verstappen / Hamilton au virage 4. Verstappen aurait-il dû garder P1? Hamilton a-t-il fait sortir Max de la piste? La FIA n’était-elle pas assez claire sur les règles des limites de piste? Soyez le juge! #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/NYa0DAUieJ – BackMarkers F1 Show (@ TBMF1Show) 28 mars 2021

« En tant que site, nous suivons évidemment l’homologation de la FIA et ce dont ils ont besoin », a-t-il expliqué à ..net.

« Vous pouvez ajouter une bordure supplémentaire [Turn] Quatre, nous avons les bordures rouges et blanches.

«L’idée est évidemment de les garder sur la piste et que pouvez-vous faire pour qu’il n’y ait aucun avantage à sortir.

«L’idée est donc de travailler avec la FIA et peut-être d’étendre les bordures un peu comme avoir une double couche ou quelque chose qui pourrait limiter cela.

«Tant qu’il n’y a pas d’avantage, les gens ne l’utiliseront pas.»

