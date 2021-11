Un trou en un impossible à oublier

Vidéo

Faire un trou d’un coup dans un tournoi de golf n’est pas facile mais ce n’est pas exagéré non plus, et il est toujours d’usage d’avoir un « prix » d’un sponsor pour celui qui l’obtient. Cette fois, cela s’est produit dans le championnat féminin Pelican. le thaï Pavarisa Yoktuan il a fait un fantastique trou en un sur le 12e trou, un par 3 de 134,5 mètres de long. Yoktuan a réussi à empocher le ballon d’un seul coup et a reçu rien de moins que d’être capable de conduire pendant deux ans un Lamborghini Huracan EVO.

La Lamborghini que Pavarisa Yoktuan conduira pendant deux ans

Il se trouve que dans le ‘Pro-Am’ (le tournoi qui a lieu avant l’officiel), le joueur amateur Austin ernst Il a remporté le même prix, obligeant la firme Lamborghini à « abandonner » sa supercar Huracan pendant deux ans à ces deux joueurs.

