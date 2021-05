Un troupeau de condors géants a décidé de reprendre la maison d’une femme – .

Les condors de Californie sont l’une des espèces d’oiseaux les plus menacées aux États-Unis. Ils sont considérés comme «en danger critique d’extinction», ce qui est à un pas de leur extinction à l’état sauvage. Ils ont une gamme incroyablement petite qui couvre de petites sections de la Californie, de l’Arizona et de l’Utah, et il n’y a qu’environ 500 des oiseaux encore vivants, à la fois dans la nature et en captivité. Il reste si peu de condors que vous auriez du mal à en trouver un seul, mais une femme de Tehachapi, en Californie, a réussi à en trouver plus d’une douzaine, et elle n’a même pas eu à quitter la maison.

Comme le rapporte AP, Cinda Mickols a récemment découvert que sa maison rurale était devenue un emplacement de choix pour tout un groupe de condors. On estime que 15 à 20 des oiseaux ont passé les derniers jours à s’installer à la maison où ils se perchent sur le toit, les balustrades et le porche. Les oiseaux, qui sont strictement protégés par la loi, ont causé pas mal de dommages à la maison, et le propriétaire est à la fois impressionné et un peu frustré par l’événement.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La situation particulière de Mickols a été relatée sur Twitter par sa fille, Seana Quintero, qui vit à San Francisco mais qui recevait régulièrement des mises à jour sur la situation. Le long fil Twitter décrivant la situation a attiré beaucoup d’attention, y compris celui du US Fish and Wildlife Service. Le groupe a répondu au fil Twitter et a offert une brève explication des raisons pour lesquelles les oiseaux ont pu apparaître, ainsi que des conseils sur la façon de les gérer.

Au cours du week-end ~ 15 condors californiens sont descendus sur la maison de ma mère et ont absolument saccagé sa terrasse. Ils ne sont toujours pas partis. Ça craint mais c’est aussi du jamais vu, il n’y a que 160 de ces oiseaux qui volent librement dans l’État et un troupeau d’entre eux a décidé de commencer une guerre avec ma mère 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk – Seana Lyn (@SeanaLyn) 5 mai 2021

«Sa maison est située dans l’habitat historique du condor où se trouvent des ressources alimentaires naturelles», a expliqué le groupe. «Malheureusement, ils perçoivent parfois les maisons et les terrasses comme des emplacements appropriés pour les perches. Si cela se reproduit, le bizutage pour les empêcher de causer des dommages et l’accoutumance est encouragé. Cela inclut l’utilisation de méthodes qui ne leur nuiront pas, telles que les tuyaux d’eau, les cris, les applaudissements, les cris ou d’autres mesures préventives telles que les arroseurs d’épouvantail. “

Le groupe note également qu’ils veulent éloigner les condors des humains si possible. «Nous décourageons également les gens de les nourrir ou d’essayer de les toucher», a ajouté l’agence. «Nous espérons que ces informations vous aideront si vous rencontrez à nouveau cette situation.»

Au cours de plusieurs jours, les oiseaux allaient et venaient et revenaient. Les conseils du service de la faune semblent toutefois avoir aidé, car le fil Twitter note que le propriétaire a utilisé un tuyau d’arrosage et d’autres bruits pour amener les oiseaux à quitter la maison et à se retirer dans un arbre voisin.

Comme vous l’imaginez, la protection des oiseaux est un must, surtout avec seulement environ 500 d’entre eux. Voir autant de personnes au même endroit n’est pas nécessairement inconnu, mais le fait qu’ils aient choisi une maison au hasard pour s’installer est définitivement inhabituel.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.