Un troupeau entier de 18 éléphants tués lors d’un coup de foudre en Inde ⋆ .

Cette vidéo déchirante montre les conséquences d’un coup de foudre anormal qui aurait tué un troupeau entier de 18 éléphants dans le nord-est de l’Inde.

Les mammifères sont photographiés dans une forêt de l’État d’Assam mardi à la suite d’une violente tempête dans la forêt de réserve proposée de Kandali.

Une équipe de vétérinaires et d’experts de la faune a enquêté sur l’incident, qui a tué cinq veaux.

Le garde forestier a atteint la région éloignée jeudi et a trouvé 14 éléphants morts au sommet d’une colline et quatre en bas.

Des rapports préliminaires de vétérinaires indiquent que les éléphants ont été frappés par la foudre, mais des tests sont en cours pour déterminer la cause exacte du décès.

La réserve se trouve dans le district de Nagaon, dans l’État d’Assam, à 95 miles à l’est de Gauhati, la capitale de l’État.

Une femme prie à côté des carcasses d’éléphants dans la réserve de Kandali (Photo: .)



Un troupeau entier a été anéanti lors de la tempête dans l’État d’Assam (Photo: . / .)



Un vétérinaire vérifie les cadavres après la foudre (Photo: . / .)



Des tests sont en cours pour établir la cause exacte du décès (Photo: . / .)

L’Assam abrite environ 6000 éléphants d’Asie sauvages ou plus qui sortent constamment des forêts à la recherche de nourriture.

Les écologistes ont exhorté le gouvernement à empêcher l’empiètement des populations et à établir des couloirs libres pour que les éléphants se déplacent entre les forêts en toute sécurité.

Ces dernières années, des éléphants sauvages sont entrés dans les villages, ont détruit les récoltes et même tué des gens.

