Un Trump qui s’en fout d’Hillary lors d’un rallye en Floride, “Ils n’ont pas attaqué sa fondation !” 10z viral

Il y avait une anticipation palpable au sein des médias et des observateurs occasionnels concernant le rassemblement Trump à Sarasota en Floride samedi soir. Pour la première fois peut-être, il y avait des MAGA nés et élevés qui étaient contre le rassemblement même en cours, beaucoup trouvant offensant que Trump descende pour attirer l’attention sur lui alors que les héros travaillent toujours dans des conditions horriblement dangereuses pour trouver les restes d’une famille au cœur brisé. membres.

Même le gouverneur DeSantis a demandé à Trump de rester à l’écart. Le fait que Trump ait choisi d’ignorer « Ron » devrait envoyer un message très puissant à travers l’amygdale de DeSantis. Trump ne respecte pas plus Ron qu’il ne respecte son serveur. Il survient également la même semaine au cours de laquelle DeSantis a félicité Biden et sa coordination avec les autorités de l’État à Surfside. DeSantis a qualifié le « président Biden » de très utile. La dynamique était différente et on sait qu’il faut juste manger

Le gouverneur Ron DeSantis a informé Donald Trump qu’il n’assisterait pas au rassemblement de Trump à Sarasota. – Travis Akers (@travisakers) 3 juillet 2021

Newsmax a rapporté que DeSantis avait – à la dernière minute – décidé de venir. Et pourtant DeSantis n’a pas été vu, du moins dans la partie initiale :

Le gouverneur Ron DeSantis a informé Trump qu’il n’assisterait pas à son étrange rassemblement à Sarasota aujourd’hui. Je vais supposer que c’est parce que s’asseoir à côté d’un VRAI président lui a époustouflé… Merci Biden. pic.twitter.com/Rm4fjK9dW6 – Kyla In The Burgh 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 3 juillet 2021

Il était donc difficile de savoir à quoi s’attendre. Bien sûr, tout le monde savait que les MAGA ultra hardcore seraient présents, encourageant chaque mot, mais il était difficile de dire si Trump obtiendrait la taille de foule attendue ou si les MAGA floridiennes seraient désactivées. Newsmax nous a assuré que Trump était la catharsis dont les États-Unis ont besoin en ce moment.

Newsmax a interviewé Trump avant son discours et la toute première chose qu’il a dite était que l’élection était une fraude, et donc « on lui a demandé de faire ces rassemblements », il est donc important de le faire pour le peuple. Comment très altruiste. Ron DeSantis lui a demandé de ne pas venir mais Trump le fait parce que tant de gens lui ont demandé de le faire. Le journaliste de Newsmax a noté que « tous les immigrants légaux vous AIMENT… » C’était presque impossible à regarder.

Trump a déclaré que Mitch McConnell est très faible, mais uniquement parce que McConnell n’a pas renvoyé les élections aux législatures. Trump a assuré au journaliste de Newsmax que les habitants de ce pays ont très très peur et que l’essence est très chère. (Le gaz est au même prix que cette fois à l’été 2018).

Un bon point fait sur Twitter :

Sarasota, en Floride, pourrait être un bon endroit pour que le FBI recherche les insurgés du 6 janvier aujourd’hui – Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) 3 juillet 2021

Il avait plu sur la foule plus tôt dans la soirée, ce qui semblait assez approprié.

Il s’est ouvert à sa musique walk-up habituelle – nous ne pouvons pas nous souvenir d’un politicien utilisant de la musique walk-up avant Trump, c’est possible, mais le fan de catch professionnel sait que l’entrée est très importante et nous avons donc dû entendre à nouveau, … .. et je suis fier d’être américain, où au moins je sais que je suis libre et je n’oublierai pas… » Il n’y avait pas de danse.

C’était drôle parce que c’était trop évident :

C’est presque comme s’ils avaient prévu que la toile de fond du public de Trump soit aussi diversifiée que possible. pic.twitter.com/32LBhVcigB – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 4 juillet 2021

Trump a mentionné qu’ils avaient besoin d’élections libres et équitables avant de demander une minute de silence pour les victimes de Surfside. La foule n’a même pas survécu au moment de silence avant de commencer à applaudir. Au moins au début, Trump semblait tranquillisé, parlant plus lentement et plus réservé, pas dans le bon sens. Trump a décrit exactement comment tout dans le pays est maintenant ruiné, totalement, il n’y a rien de bon dans le pays sous Joe Biden – que Trump a ensuite demandé si Joe était même en charge.

Trump a essayé de parler en tant que président, il voulait parler à chaque agent de patrouille frontalière, agent de l’ICE, … il allait dire quelque chose à propos de Biden qui leur avait menti, mais il a trébuché hilarant en passant soudainement à l’énergie et est allé sur un long moulin à vent coup de gueule, ils sont gros, moches, et font beaucoup de bruit. Apparemment, Trump n’a jamais été près d’une raffinerie.

Les moulins à vent (il veut dire éoliennes ; personne ne moud le blé) ruinent nos champs et nos océans. Aussi, Alice (?), quand le vent cesse de souffler…. (Il s’est arrêté, oubliant peut-être le reste, dans lequel ils ne peuvent plus regarder la télévision, et c’est une catastrophe. – SV Date (@svdate) 4 juillet 2021

“Quelque chose à propos de MAGA, ça revient sans cesse” Trump accuse NYC n’a jamais vu une augmentation aussi rapide des crimes violents, et pourtant maintenant ils s’en prennent à lui. Trump s’est ensuite déclaré le “gars le plus propre de l’histoire” – comme le montre le rapport Mueller, les centaines d’assignations (auxquelles il a refusé de répondre). L’homme qui a gagné en faisant crier ses foules « l’enfermer » et a gracié ses amis, s’est ensuite plaint de la politisation de la justice. Il s’est même plaint de n’avoir jamais examiné la Fondation Hillary Clinton :

Trump se plaint qu’« ils n’ont pas poursuivi Hillary Clinton et sa fondation » pic.twitter.com/VBF0QaHNKq – Acyn (@Acyn) 4 juillet 2021

Il a ensuite passé les dix minutes suivantes à parler de tout l’effort pour le blesser. Il a dit que c’était de la propagande, si tu le dis assez…

Trump : Cela s’appelle de la désinformation. Si vous le dites assez et continuez à le dire… ils commenceront à vous croire pic.twitter.com/nt9XSlZRgX – Acyn (@Acyn) 4 juillet 2021

Trump ne saurait assez souligner à quel point les choses sont horribles dans le pays en ce moment, il y a la mort et la destruction partout où vous regardez, contrairement à l’année dernière. C’est parce qu’ils construisent un mouvement pas comme les autres, il n’y a jamais eu de mouvement comme celui qu’il a mis en place.

J’aimerais féliciter The Hill d’avoir capté le flux en direct de Newsmax afin que nous puissions tous partager sa sagesse. Ils font tous partie « d’un mouvement comme le monde n’en a jamais vu auparavant… Nous avons changé le monde… De grandes, grandes choses vont arriver pour notre pays… » – Charles P. Pierce (@CharlesPPierce) 4 juillet 2021

Dans les 20 à 30 minutes qui ont suivi, Trump a de nouveau parlé d’Hillary, tout en se plaignant d’être poursuivi. Il dit tout ce qu’il faut savoir. Trump voulait qu’Hillary soit poursuivie, a déclaré qu’elle serait en prison, mais maintenant qu’il fait face à des accusations, il pleure, tout est politique et dit ensuite qu'”ils” n’ont jamais rien fait à Hillary – il était président.

Incroyable.

