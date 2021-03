Un tsunami de fuites d’iPhone 13 révèle de nouvelles fonctionnalités et des changements de conception – .

Nous sommes probablement à environ six mois du dévoilement de l’iPhone 13, mais comme cela a été le cas à plusieurs reprises ces dernières années, Apple pourrait ne pas avoir grand-chose à dévoiler d’ici septembre. Ce mardi, des images présumées du panneau de verre avant de l’iPhone 13 ont fui en ligne et, comme prévu, l’encoche du boîtier du capteur en haut de l’écran a finalement été relookée depuis longtemps. Il s’avère que ce n’était que le début des fuites d’iPhone cette semaine.

Vendredi, EverythingApplePro sur YouTube a partagé une nouvelle vidéo contenant des fuites sur l’iPhone 13 de Max Weinbach, un écrivain chez Android Police. Selon Weinbach, Apple donnera à l’expérience audio une mise à niveau sur l’iPhone 13 en améliorant la suppression du bruit et en apportant un son plus clair au micro avec la formation de faisceau.

Alors que la conception générale de l’iPhone 13 devrait refléter celle de l’iPhone 12 – avec ces bords plats qui ont été réintroduits pour le produit phare de l’année dernière – les sources de Weinbach affirment que la caméra arrière fait peau neuve sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. La soi-disant «bosse de la caméra» sera plus faible cette fois-ci, et cela s’appliquera à la fois aux objectifs individuels et au boîtier en verre qui entoure tous les objectifs.

Les fans de coloris attrayants seront ravis d’apprendre qu’Apple modifierait également l’option de couleur graphite sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max pour en faire un noir beaucoup plus foncé que ce que nous avons vu sur les modèles iPhone 12 Pro. Il aura également une finition mate au lieu de la finition brillante de la génération précédente.

Apple teste également une couleur orange pour les modèles Pro, mais Weinbach dit qu’elle ne sortira probablement pas. Enfin, Apple améliore le revêtement des cadres en acier inoxydable pour éliminer les taches. Cela pourrait aider à résoudre le problème de décoloration irritant que certains utilisateurs d’iPhone 11, iPhone 12 et iPhone SE ont remarqué.

Passant au logiciel, les sources de Weinbach indiquent qu’un nouveau système de stabilisation optique de l’image sur l’iPhone 13 se concentrera automatiquement sur les sujets principaux d’une scène et effectuera tous les ajustements nécessaires pour garder ces sujets au centre de la photo. De plus, le mode Portrait est en cours de refonte et il utilisera un nouveau processus qui combine les données des objectifs de la caméra et du capteur LiDAR. L’ajout de LiDAR permettra une meilleure détection des contours, de sorte que même les «plus petits espaces dans les panneaux de signalisation» peuvent être détectés par la caméra de l’iPhone 13.

La dernière fuite de Weinbach concerne l’iPhone 13 mini, qui, selon lui, fera partie de la gamme d’iPhone 2021 malgré le fait que l’iPhone 12 mini était un buste pour Apple. Alors que l’iPhone 13 mini aura une batterie légèrement plus grande, tout gain de performance réel sera le résultat de la puce A15 qu’Apple apportera à toute la série.

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les dernières fuites Apple, assurez-vous de regarder la vidéo de EverythingApplePro:

