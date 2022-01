Un tueur de BTK lit des histoires horribles en prison avant la revendication d’une « bonne personne »

tueur BTK Dennis Rader pourrait se considérer comme une bonne personne au fond – mais son appétit pour les histoires macabres derrière les barreaux pourrait suggérer le contraire.

Le tristement célèbre meurtrier – qui a brutalement tué 10 personnes entre ’74 et ’91 – reprend ses lectures préférées dans certains de ses lettres manuscrites … et ses sélections sont assez sombres.

La correspondance, obtenue par TMZ, remonte à 2012 … et dans une lettre, Rader décrit sa vie quotidienne en prison et le fait qu’il était plongé dans un livre populaire qui avait été adapté pour le grand écran l’année précédente. — Stieg Larssonest « La fille au tatouage de dragon ».

Si vous n’êtes pas familier, c’est une histoire très violente… pleine de meurtres et de tortures (et même de viols) dont un meurtre étrangement similaire à ce que Rader aurait fait à au moins une de ses victimes – les attacher et suspendant leurs corps en l’air.

Les lectures étranges ne s’arrêtent pas là – Rader continue d’avouer dans ses lettres qu’il appréciait également un autre livre intitulé « The Fear Index », qui regorge de meurtres. Comme nous l’avons dit, il peut penser qu’il est un gars doux et sain avec quelques dérapages meurtriers ici et là – mais cela ne se reflète pas du tout dans la littérature qu’il dévorait, presque exclusivement, derrière les barreaux.

Il y a beaucoup plus de choses révélées dans les lettres de Rader … comme le fait qu’il manque l’odeur et le goût d’un steak fraîchement sorti du gril, celui de Peter Luger en particulier. De plus, c’est un casanier… écrivant qu’il ne sort pas beaucoup dans la cour de la prison.

En parlant de ce qu’il appelle sa « grotte »… d’autres écrits de BTK décrivent un mode de vie particulier, dans lequel il dit qu’il dort par terre, utilise son lit comme bureau, boit du café froid toute la journée… et même des oiseaux montres comme un passe-temps. Sur le plan du fitness… Rader dit qu’il essaie de faire de l’exercice quotidiennement, soit en courant sur place et/ou en faisant plusieurs séries de pompes.

DR se prend également pour une sorte d’artiste – ses lettres sont remplies de croquis et de gribouillis… dont vous pouvez consulter certains ci-dessus.

Comme nous l’avons signalé, un nouveau documentaire sur sa vie et son esprit est maintenant disponible – sur « BTK: Confession of a Serial Killer » d’A&E, Rader fait la déclaration déroutante qu’il est un mec bien dans son essence … malgré son club de lecture personnel assez effrayant .