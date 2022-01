Un tueur d’enfants sera déplacé pour ouvrir ENCORE une prison – pour avoir approché des jeunes femmes | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le double meurtrier a été renvoyé en prison en novembre à titre préventif après avoir commencé à approcher des jeunes femmes. Le personnel de probation a également soupçonné qu’il avait tenté de tromper les tests du détecteur de mensonge en utilisant des techniques de respiration. Le tueur, qui a purgé 33 ans de prison, n’avait été libéré sous licence que deux mois plus tôt au milieu du tollé général suscité par la décision de la Commission des libérations conditionnelles.

Il a été libéré malgré les inquiétudes des experts concernant la « capacité du tueur à manipuler et à tromper » et son incapacité à montrer des remords pour les meurtres.

Une tentative du gouvernement de bloquer le mouvement a été rejetée par un panel dirigé par des juges.

Son cas a maintenant été renvoyé à la Commission des libérations conditionnelles et une audience pour décider s’il peut être transféré dans des conditions ouvertes doit avoir lieu au printemps.

Le tueur a été emprisonné pendant au moins 30 ans en 1987 après avoir violé et étranglé Lynda Mann et Dawn Ashworth, 15 ans, dans le Leicestershire en 1983 et 1986.

Barbara Ashworth, la mère de Dawn, a déclaré lors de son rappel : « Je suis heureuse qu’il ait été mis à l’écart et que les femmes et les filles soient en sécurité et protégées de lui maintenant. »

Elle a ajouté: « C’est un endroit plus sûr quand il est derrière les barreaux et je n’aurai pas à m’inquiéter que d’autres personnes soient blessées par lui pour le moment. »

Parlant de l’idée qu’il pourrait retourner en prison, elle a ajouté: «Mais il y a toujours l’inquiétude qu’il puisse sortir à nouveau, il semble avoir beaucoup de gens de son côté qui lui donnent le bénéfice du doute. Mais pour le moment, je dois me réjouir de la nouvelle.

Pitchfork a été la première personne reconnue coupable de meurtre sur la base de preuves ADN.

Il s’est vu refuser la libération conditionnelle en 2016 et 2018, mais au cours de l’été, il n’a plus été considéré comme un danger.

«Le panel examinera attentivement toute une gamme de preuves, y compris les détails du crime initial et toute preuve de changement de comportement, ainsi que de comprendre le mal fait et l’impact que le crime a eu sur les victimes.

« Les examens des libérations conditionnelles sont effectués de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un.

Reportage supplémentaire de Tom Pettifor