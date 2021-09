Un tunnel secret centenaire reliant l’Assemblée de Delhi au Fort Rouge ouvrira bientôt au public

in

Un mystérieux tunnel reliant l’Assemblée de Delhi au Fort Rouge a été découvert à l’Assemblée. Bien que l’histoire du tunnel ne soit pas connue, le gouvernement de Delhi prévoit de l’ouvrir bientôt au public. Le président de l’Assemblée de Delhi, Ram Niwas Goel, a informé que la majeure partie du tunnel a été détruite en raison de la construction du métro de Delhi et des travaux d’égout.

« Il se connecte au Fort Rouge. Son histoire n’est pas claire, mais elle a été utilisée par les Britanniques pour éviter les représailles lors du déplacement des combattants de la liberté », a déclaré le président de l’Assemblée de Delhi, Ram Niwas Goel.

Goel a déclaré que lorsqu’il est devenu député pour la première fois en 1993, il a entendu parler de la présence d’un tunnel mais n’a pu trouver aucune référence sur son histoire. L’orateur a informé que le gouvernement ne creusera plus et que le chemin a déjà été bloqué à divers endroits.

« Nous avons réussi à identifier son entrée mais ne creuserons pas plus loin… Bientôt nous la rénoverons et la rendrons accessible au public. Nous espérons terminer les travaux de rénovation d’ici le 15 août de l’année prochaine », a déclaré Goel. Donc, si tout se passe comme prévu, le tunnel sera accessible au public d’ici le 76e jour de l’indépendance.

Il convient de rappeler que, tandis que l’Assemblée législative de Delhi a été constituée pour la première fois le 7 mars 1952 après l’indépendance, le bâtiment de l’Assemblée a été conçu par E. Montague Thomas et a été construit en 1912. Il a été construit pour accueillir le Conseil législatif impérial, puis le Conseil législatif central. Assemblée post-1919 qui a ensuite déménagé dans l’actuel bâtiment du Parlement inauguré le 18 janvier 1927.

Étant donné que le bâtiment d’assemblage a été construit en 1912, on pense que le tunnel n’a été conçu et construit que pendant cette période, ce qui lui donne plus de 100 ans.

