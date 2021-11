Un tweet cryptique du développeur Minecraft fait allusion à la mise à jour 1.18 à venir

En octobre, le développeur de Minecraft, Mojang, a annoncé que la deuxième partie de sa gigantesque mise à jour Caves and Cliffs serait prête dans « un mois ou deux ». On dirait qu’il est presque temps, car Mikael « slicedlime » Hedberg, le responsable technique de Minecraft Java Edition, vient de tweeter quelque chose d’un peu cryptique :

Pas de cliché aujourd’hui ! Cependant, nous préparons quelque chose pour demain … – slicedlime (@slicedlime) 10 novembre 2021

Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais les employés de Mojang sont connus pour utiliser Twitter pour taquiner les fonctionnalités à venir – ou le faire accidentellement, du moins – et le libellé du tweet, en particulier « préparation », fait allusion à un sortie pour Caves and Cliffs, deuxième partie.

Les pré-versions arrivent généralement quelques jours ou semaines avant le lancement officiel de la nouvelle mise à jour, et fonctionnent comme une étape entre les « instantanés » – le terrain d’essai pour les nouvelles fonctionnalités auxquelles les joueurs peuvent opter – et la mise à jour complète, qui, espérons-le, est aussi près de fini que possible. La première pré-version de la 1.17, la dernière mise à jour, a eu lieu le 27 mai et la mise à jour complète est sortie le 8 juin.

Qu’est-ce que ça veut dire? Espérons que cela signifie que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour la mise à jour 1.18, qui ajoutera une nouvelle génération de monde incroyable à vos mondes Minecraft. Cela pourrait même arriver avant la fin novembre !

Mojang a également annoncé dans la présentation Minecraft Live de cette année que le biome Deep Dark et son nouveau mob, The Warden, seraient repoussés à la mise à jour de 2022, The Wild.

Votre serveur est-il prêt pour la mise à jour ? Avez-vous essayé les instantanés? Faites le nous savoir dans les commentaires!