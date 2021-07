Un type de cancer avec plus de 150 variétés

13/07/2021 à 12h30 CEST

Chaque 13 juillet est commémoré Journée internationale du sarcome, date qui vise à informer et sensibiliser sur ce type de cancer.

Cette maladie, qui se développe dans le tissus mous du corps, a plus de 150 variétés reconnu par l’Organisation mondiale de la santé.

Les enfants et les adultes peuvent le développer; cependant, le sarcome est plus fréquent dans l’enfance et représente 15 % de tous les cancers infantiles.

Une tumeur inconnue

Les sarcomes sont tumeurs malignes originaire de tissus mous du corps comme le cartilage, la graisse, les muscles, les vaisseaux sanguins ou les tissus fibreux.

Étant donné que ces tissus sont répartis dans tout le organisme, les sarcomes peuvent être trouvés n’importe où dans le corps.

Ils sont plus fréquents dans bras et jambes, bien qu’ils puissent également être trouvés dans le tronc, tête ou cou.

Le sarcome des tissus mous représente environ un 1% de toutes les tumeurs maligne, étant responsable de 2% de la mortalité par cancer.

Dans l’Union européenne, il se produit avec une incidence de 5 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants.

En général, ils sont un peu plus fréquents chez les hommes que chez les femmes et peuvent survenir aussi bien chez les enfants que chez les adultes. L’âge de présentation le plus courant chez l’adulte est entre 40 et 60 ans.

Symptômes silencieux à leurs débuts

Les symptômes du sarcome des tissus mous peuvent être silencieux au début, puisque cette tumeur peut provenir de différentes localisations.

Cependant, lorsqu’il se manifeste, symptômes les plus fréquents Ils sont les suivants:

Une masse (grosse) sur un bras ou une jambe dont la taille augmente au fil des semaines ou des mois peut être palpable. La masse ou la masse qui apparaît peut être douloureuse ou non. La douleur peut survenir en raison de la croissance de la tumeur elle-même ou en raison de l’implication d’autres structures voisines.Elle peut provoquer des saignements par invasion d’organes contigus, tels que l’estomac ou l’intestin.Dans les tumeurs très volumineuses qui affectent les organes abdominaux, une masse (grossesse) qui peut être ressentie dans l’abdomen. Si elle est située dans les poumons, elle produira des symptômes respiratoires ou si elle provoque une obstruction de l’intestin, elle peut provoquer des vomissements et des douleurs abdominales.

Comment est-il détecté et quel est son traitement ?

Pour déterminer non seulement la place, la taille, les caractéristiques et les relations de la tumeur avec les autres organes voisins, mais aussi pour savoir si la tumeur s’est propagée, il existe différentes techniques.

Actuellement, le premier test à effectuer est le Résonance magnétique nucléaire. Avec lui, l’existence de la tumeur est confirmée.

De plus, il fournit des informations pertinentes sur sa taille ou ses caractéristiques. Cela aidera également à planifier le traitement chirurgical à effectuer.

Le diagnostic nécessite également une biopsie. Elle consiste à prélever un petit échantillon de la tumeur pour pouvoir l’analyser et déterminer s’il y a des cellules malignes présentes.

Le traitement dépendra des caractéristiques de la tumeur et de l’état clinique du patient. Les principales formes de traitement pour le sarcome des tissus mous, ils sont :

Chirurgie Radiothérapie Chimiothérapie Thérapie médicamenteuse

La prévention des sarcomes est-elle possible ?

Étant donné que la plupart des cas de sarcomes ne sont liés à aucun facteur de risque, il n’existe actuellement aucun moyen connu de les empêcher.

De plus, il n’existe actuellement aucun test de diagnostic précoce disponible pour détecter ces tumeurs avant qu’elles n’apparaissent cliniquement.

Il est recommandable que les gens avec antécédents familiaux consultez votre médecin la commodité, avec ses avantages et ses inconvénients, d’avoir des tests génétiques.

Toute personne qui remarque un nouvelle bosse d’apparence ou augmenter la taille, vous devriez consulter votre médecin immédiatement.

Aussi dans le cas de douleur abdominale persistants et croissants, troubles gastro-intestinaux ou saignement.