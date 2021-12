Un typhon aux Philippines fait 19 morts et des milliers sans électricité

Un puissant typhon a fait au moins 19 morts, a coupé l’électricité et les communications dans des provinces entières et a causé des destructions généralisées, principalement dans le centre des Philippines, ont annoncé samedi des responsables. Un gouverneur a déclaré que sa province insulaire avait été « rasée ».

Le typhon Rai a soufflé vendredi soir dans la mer de Chine méridionale après avoir déchaîné les provinces insulaires du sud et du centre, où plus de 300 000 personnes sur son passage ont été évacuées en lieu sûr à l’avance dans le cadre d’une opération préventive, selon les responsables, qui aurait pu sauver de nombreuses vies.

À son plus fort, Rai a soufflé des vents soutenus de 121 mph et des rafales allant jusqu’à 168 mph, l’un des plus puissants de ces dernières années pour frapper l’archipel d’Asie du Sud-Est sujet aux catastrophes, qui se situe entre l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale.

Le typhon a frappé jeudi la côte sud-est du pays, mais l’étendue des victimes et des destructions est restée incertaine deux jours après, des provinces entières n’ayant toujours pas d’électricité ni de connexion téléphonique.

La police nationale a fait état d’au moins 19 morts mais n’a pas fourni d’autres détails. La principale agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe a signalé un nombre de morts inférieur à 12, principalement des villageois touchés par la chute d’arbres, car elle a déclaré qu’elle devait valider soigneusement chaque décès.

Les autorités des îles Dinagat, l’une des premières provinces à être frappées par les vents féroces du typhon, sont restées coupées samedi en raison de la panne des lignes électriques et de communication. Mais sa gouverneure, Arlene Bag-ao, a réussi à publier une déclaration sur le site Web de la province pour dire que la province d’environ 180 000 habitants « a été rasée ».

Elle a plaidé pour de la nourriture, de l’eau, des abris temporaires, du carburant, des kits d’hygiène et des fournitures médicales. Elle a déclaré que seules quelques victimes ont été signalées dans la capitale jusqu’à présent, car d’autres villes restent isolées.

« Nous avons peut-être survécu, mais nous ne pouvons pas faire de même dans les prochains jours en raison de nos capacités limitées en tant que province insulaire », a déclaré Bag-ao, ajoutant que certains des hôpitaux de Dinagat n’avaient pas pu ouvrir en raison de dommages. « La plupart de nos navires commerciaux et cargos (…) sont désormais inadaptés aux voyages en mer, nous coupant ainsi du reste du pays. »

Le vice-gouverneur Nilo Demerey a réussi à atteindre une province voisine et a déclaré à la radio DZMM qu’au moins six résidents sont morts et que « près de 95 % des maisons de Dinagat n’ont pas de toit », et même des abris d’urgence ont été détruits.

« Nous effectuons actuellement des réparations car même nos centres d’évacuation ont été détruits. Il n’y a pas d’abris, les églises, le gymnase, les écoles, les marchés publics et même la capitale ont tous été détruits », a déclaré Demerey.

Les images publiées sur le site Web de Dinagat montrent des maisons surbaissées dont les toits ont été soufflés ou endommagés et entourés de tôles de toit et de débris.

Dans la province centrale de Bohol, qui a été directement touchée par le typhon, les garde-côtes ont déclaré que leur personnel à bord de canots pneumatiques avait secouru les habitants coincés sur les toits et les arbres, alors que les eaux montaient rapidement. Il a publié des images montrant le personnel des garde-côtes aidant des personnes depuis le toit d’une maison presque engloutie par les eaux de crue brunâtres jusqu’à un bateau pneumatique. Ils aident également un villageois à descendre d’un arbre au-dessus des eaux de crue tandis qu’un autre homme, également vêtu d’un gilet de sauvetage orange, attend son tour.

Avec des fonds de prévoyance du gouvernement utilisés pour la pandémie de coronavirus, le président Rodrigo Duterte a déclaré qu’il chercherait de l’argent pour aider les provinces. Il a prévu de visiter la région dévastée ce week-end.

Environ 20 tempêtes et typhons frappent les Philippines chaque année. L’archipel est situé dans la région sismiquement active du « Cercle de feu » du Pacifique, ce qui en fait l’un des pays du monde les plus exposés aux catastrophes.

