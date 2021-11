Un UFC 268 inoubliable: l’affaire GOAT d’Usman, Thug Rose l’emporte et le spectacle de feux d’artifice Gaethje contre Chandler

En direct de Spotify Greenroom après une nuit électrique de combats au Madison Square Garden, Ariel, Chuck et Petesy parlent de la décision de Kamaru Usman contre Colby Covington, si une autre défense du titre place Usman devant Georges St-Pierre dans le débat des poids welters GOAT, et Rose Namajunas prouve à nouveau qu’elle est la meilleure avec une victoire décisive sur Zhang Weili (17:26). De plus, 3PAC discute d’un combat léger et insensé entre Justin Gaethje et Michael Chandler (24:21) et des débuts impressionnants de l’UFC par Ian Garry et Alex Pereira avant de prendre quelques appels des auditeurs.

Prochain épisode : jeudi 11 novembre pour un aperçu de Max Holloway contre Yair Rodriguez. Téléchargez l’application Spotify Greenroom dès aujourd’hui et suivez Ringer MMA pour toutes les dernières mises à jour.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

