Un Uruguay sans Araújo ne fait pas de mal au Paraguay et donne 2 points de plus à domicile

06/04/2021

Le à 02:49 CEST

. / Montevideo

L’Uruguay a fait match nul 0-0 au Paraguay ce jeudi au stade Centenario qui laisse les deux équipes avec les mêmes 7 points après un match disputé et peu de situations de but correspondant à la septième date des tours de qualification sud-américains de la Coupe du monde au Qatar. Aujourd’hui, les gardiens étaient presque des spectateurs et n’avaient pratiquement aucune participation.

Alors que la première minute de jeu n’était pas encore écoulée, l’Uruguay cherchait rapidement Luis Suárez, qui tournait du centre vers la gauche. De l’autre côté, le côté Omar Alderete s’est lancé sur la gauche en essayant de se connecter avec Miguel Almirón et Ángel Romero, le buteur de l’albirroja lors des éliminatoires.

Gardés par trois défenseurs centraux, les arrières latéraux bleu ciel sont allés de l’avant sur le terrain et ont aidé les milieux de terrain afin que ceux dirigés par Óscar Washington Tabárez puissent constamment appuyer sur la sortie par le bas de leur rival. Environ dix minutes, après un coup franc lointain exécuté avec brio par Federico Valverde, Suárez a raté le premier but à l’intérieur de la petite surface d’une manière incroyable. C’était le premier avertissement du footballeur de l’Atlético de Madrid.

Le Paraguay n’était pas loin et a répondu d’abord avec un tir puissant d’Ángel Romero qui a envoyé Fernando Muslera dans les airs, puis avec une tête d’Alderete que le gardien a sauvé sans problème.

Avec le match même sans buts, Jonathan Rodríguez a profité d’une passe dans la surface de Matías Vecino et a battu Antony Silva. Cependant, le cri des Uruguayens est mort lorsque l’assistant a levé son drapeau marquant une position avancée de Viña qui a suscité de nombreux doutes. L’équipe de Palmeiras n’a touché le ballon à aucun moment pendant le jeu et il n’a jamais été clair si cela perturbait la vision du gardien de but devant un tir de Suárez.

Dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps, le match s’est joué au milieu du terrain et les options de danger ont disparu totalement. Rodrigo Bentancur a écopé d’un carton jaune et a été suspendu pour le duel entre le Venezuela et l’Uruguay le lendemain.

En début de seconde mi-temps, le jeu n’a pas changé et le ballon s’est à nouveau éloigné des surfaces. Les entraîneurs ont essayé de changer avec des variantes plus offensives du côté de l’équipe locale. L’entrée de Facundo Torres a donné plus de jeu à l’Uruguay, qui s’est une nouvelle fois rapproché de Suárez. Le jour de ses débuts, le jeune milieu de terrain de Peñarol a essayé de gérer le ballon et a constamment poussé son équipe, mais avec peu de succès.

Le Paraguay a opté pour la contre-attaque avec la vitesse d’Almirón, mais le footballeur anglais de Newcastle était bien contrôlé par José María Giménez et Diego Godín.

Avec les deux équipes bien positionnées derrière, les situations ne sont pas venues nulle part et le match s’est terminé sur un match nul sans but. De cette façon, l’Uruguay s’est retrouvé sans gagner le deuxième des trois matchs.