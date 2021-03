Un utilisateur de Crypto modifie la vieille école Game Boy pour l’exploitation minière de Bitcoin

Un chercheur en sécurité informatique a pu adapter la première grande console de jeu portable de Nintendo pour exploiter la crypto-monnaie.

Selon une récente vidéo YouTube, l’utilisateur Stacksmashing a utilisé le matériel d’un Nintendo Game Boy sorti pour la première fois en 1989 comme point de départ pour exploiter Bitcoin (BTC). Parce que la console de jeu n’a pas de capacités sans fil intégrées – et est largement antérieure à Internet – le YouTuber a déclaré qu’il utilisait une carte microcontrôleur Raspberry Pi connectée au port de liaison de la Game Boy et une carte flash USB pour établir une connexion à un nœud BTC exécuté à partir de son ordinateur.

Capture d’écran de YouTube

« Mon objectif était d’utiliser une Game Boy originale et non modifiée », a déclaré Stacksmashing. « Je veux brancher une cartouche et commencer à miner. »

Stacksmashing a écrit son propre code de minage pour la mémoire en lecture seule du Game Boy, le logiciel de minage intégré – modifié pour la console de jeu – et a exécuté un nœud BTC sur son ordinateur. Le résultat était que les nonces étaient incrémentés sur l’écran vert de la console, montrant que la plate-forme tentait d’exploiter la crypto.

« Le taux de hachage est assez impressionnant, environ 0,8 hachages par seconde », a déclaré Stacksmashing, expliquant:

«Si vous comparez cela à un mineur ASIC moderne, qui arrive à environ 100 Terahashes par seconde, vous pouvez voir que nous sommes presque aussi rapides, seulement d’un facteur d’environ 125 billions. À ce rythme, cela ne devrait nous prendre que quelques quadrillions d’années pour exploiter un Bitcoin. «

Capture d’écran de YouTube

De nombreux amateurs de crypto se tournent depuis un certain temps vers les consoles de jeu comme moyen d’exploiter BTC ou d’autres crypto-monnaies, mais en général, les systèmes ne sont ni conçus ni commercialisés pour les mineurs. Plus tôt ce mois-ci, un développeur de logiciels chinois semblait avoir fait une farce à l’espace cryptographique en affirmant avoir miné Ether (ETH) à l’aide d’une PlayStation 5. L’année dernière, les développeurs de 1st Playable ont démenti les rumeurs selon lesquelles l’un de ses jeux pourrait être utilisé pour détourner la console Switch de Nintendo. à la mine BTC.

Les tentatives de Stacksmashing d’utiliser une console de jeu 8 bits pour exploiter la cryptographie n’étaient peut-être que pour l’expérience, mais il a déclaré sur Twitter qu’il n’était pas encore terminé. Déjà, le chercheur en sécurité informatique prétend avoir utilisé le Super Game Boy de Nintendo – un adaptateur sorti en 1994 qui permet de jouer aux jeux Game Boy originaux sur le système de divertissement Super Nintendo – pour extraire BTC de la même manière.