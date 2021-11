Un utilisateur de Facebook sur huit en subit les effets négatifs, selon une enquête interne de la plateforme

11/09/2021 à 15:35 CET

Une enquête menée par Facebook a révélé que le réseau social il est nocif pour 1 utilisateur sur 8, en impactant négativement leur sommeil, leur travail ou leurs relations personnelles, comme le publie ce vendredi le journal Le journal de Wall Street à partir de documents divulgués à la presse.

L’enquête menée par Facebook a déterminé que ces impacts négatifs sont le résultat d’un utilisation compulsive de la plateforme et a constaté que, de tous les réseaux sociaux, celui dirigé par Mark Zuckerberg est celui qui génère le plus souvent ce type d’addiction chez les internautes.

A la suite de ce constat, une équipe de l’entreprise elle-même spécialisée dans le bien-être des utilisateurs a publié une série de suggestions pour réduire les cas d’addiction au réseau, dont seulement certaines ont été mises en œuvre, selon les documents internes de l’entreprise.

Parmi les mesures qui ont été mises en œuvre figurent réduire la fréquence des notifications (un système conçu par la plateforme elle-même précisément pour encourager une utilisation régulière du réseau) et créer des outils volontaires qui encouragent les utilisateurs à faire des pauses après un laps de temps déterminé.

Selon le Journal, l’équipe qui a émis ces suggestions a été éliminée en 2019.

De son côté, l’entreprise a répondu à la publication du journal new-yorkais par un communiqué dans lequel elle a assuré avoir déjà développé des outils pour « aider les gens à gérer quand et comment » Ils font appel à leurs services et qu’ils disposent d’une équipe spécialisée dans l’étude de cette problématique.

Facebook est dans l’œil du cyclone depuis des semaines après une Un ancien employé a divulgué des milliers de documents internes au Journal (et plus tard à d’autres médias) qui révèlent que l’entreprise a à plusieurs reprises priorisé les gains financiers sur la sécurité et le bien-être de ses utilisateurs. .