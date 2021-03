Un utilisateur de TikTok qui voyage dans le temps dit qu’il est revenu du futur avec une terrible nouvelle – .

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci – un TikTok-er qui voyage dans le temps vient de rentrer du futur, affirmant avoir visité la Terre en 2027 et avoir été témoin de l’extinction de notre espèce.

Un peu différent des hacks de vie époustouflants habituels, des danses à la mode, des tendances et des défis viraux auxquels les utilisateurs de TikTok sont habitués, hein? Quoi qu’il en soit, le dernier ridicule de TikTok trouve TikTok-er @unicosobreniniente, également connu sous le nom de Javier, expliquant dans des mises à jour vidéo régulières à ses 1,3 million d’abonnés ce qu’il a vécu en sautant dans le temps de six ans. Via des légendes de texte attachées à ses clips, il explique que l’humanité est éteinte et qu’il s’est habitué à être seul. « Nous sommes le 13 février 2027 », explique l’une de ses sous-titres vidéo, « et je suis seul en ville. »

«L’humanité a disparu», poursuit-il. «Il n’y a personne dans les centres commerciaux.»

@unicosobreviviente AYUDA ♬ Morceau de piano de style musique contemporaine Horror Horror Suspense (954473) – With Joy

Arrêtons-nous ici un instant pour souligner quelque chose, cependant. Tout d’abord, honte à lui pour avoir colporté ce non-sens au milieu d’une pandémie mondiale, alors que nous sommes tous désespérés de mettre enfin derrière nous la crise de santé publique de l’année écoulée. Deuxièmement, cela aurait pu être quelque chose d’un peu plus captivant, mais il y a de nombreuses preuves que le gars a essentiellement allumé la caméra et a dit whoopee, regardez-moi, j’ai voyagé dans le futur.

Il est stupéfiant, par exemple, qu’il prétende avoir voyagé dans le temps vers le futur, à un point où l’humanité a cessé d’exister, et pourtant… il y a de l’électricité qui fonctionne. Et Internet fonctionne, d’ailleurs, parce qu’il prétend renvoyer des TikToks à ses abonnés de nos jours. Mais le plus gros cadeau qu’il n’a même pas essayé de faire preuve de créativité et de s’amuser un peu ici n’est pas le fait que les voitures et les bâtiments sont toujours visibles et semblent être neufs.

C’est que vous pouvez voir une signalisation de distanciation sociale dans certains des TikToks. OK OK. Peut-être que certains endroits vont laisser la signalisation de distanciation sociale de l’ère des coronavirus un peu plus longtemps – comme, six ans de plus. Ou peut-être que COVID continue de se lever la tête pendant les prochaines années. Dans ce cas… merde. Ce n’est pas hors du domaine des possibilités. Continuons.

L’un des disciples de Javier lui a demandé de filmer un hôpital vide à l’avenir, ce qu’il entreprend de faire. Un autre de ses adeptes de TikTok a commenté l’une de ses vidéos du futur (le futur que Javier n’a absolument pas visité): «Pas possible, s’il publie, c’est qu’il est dans notre temps présent. Cela et les publicités et les enseignes auraient un aspect différent… et les vêtements dans les magasins lol. «

Certains des autres adeptes de Javier ont également noté très astucieusement des signes révélateurs que quelque chose n’allait pas, comme des empreintes de pas dans le sable ainsi que des bateaux se déplaçant dans la mer, pour ne citer que quelques bizarreries. Parce qu’il y en a tellement plus. Parce que ce type n’a absolument pas visité le futur. Mais bon, à quoi d’autre sert TikTok, sinon pour que les gens fassent des vidéos ridicules pour notre plaisir, non?

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.