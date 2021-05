Un utilisateur d’iPhone 12 découvre que MagSafe et le sable ferreux ne s’entendent pas très bien | La technologie

Il semble que ce n’est pas une très bonne idée de laisser le nouvel iPhone 12 sur le sable dans certaines zones, et nous vous disons ce qu’il faut éviter.

Le lancement récent du chargeur sans fil Magsafe pour la série iPhone 12 a été un grand pas en avant si nous voulons charger notre appareil de manière beaucoup plus rapide, plus efficace et sans fil, un chargeur qui se connecte magnétiquement à l’arrière du téléphone. Mobile merci à ses aimants, et il vous a certainement déjà évité beaucoup de problèmes.

Pero todavía hay mucha gente que desconoce que el iPhone 12 cuenta con un conjunto de imanes dispuestos en un círculo concéntrico capaces de atraer a pequeños metales que se acerquen, partículas de arena que podrían ser un incordio si piensas ir a la playa oa la montaña durante cet été.

Selon ce fil sur Reddit, un utilisateur d’iPhone 12 Pro s’est figé lorsqu’il a constaté que son tout nouveau téléphone portable avait du sable “coincé”.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, non seulement l’iPhone 12 a des aimants dans la partie centrale, mais aussi dans certaines zones du module caméra et dans la partie inférieure du corps. Bien que cela puisse paraître curieux, cela peut être dévastateur pour la durée de vie utile de notre iPhone 12. Car si ces petites particules métalliques finissent par pénétrer à l’intérieur de l’appareil, elles pourraient directement le désactiver.

Cette image a été capturée dans la zone de Lac Tahoe, endroit riche en sol pulvérisé avec d’autres éléments. Et c’est que dans ce domaine on trouve des oxydes de fer et des pyrites qui peuvent être attachés magnétiquement aux aimants à l’arrière de l’iPhone 12.

D’autres métaux ferreux pourraient également adhérer aux aimants, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un aimant très puissant, les petites particules peuvent être parfaitement attirées.