Un utilisateur majeur de Dogecoin sur Twitter publie « La communauté Dogecoin soutiendra Musk »

il y a 15 minutes | 2 minutes de lecture

Elon Musk n’a pas besoin de présentation car il est une figure bien connue dans le monde entier. De plus, son soutien à une monnaie-mème a permis à ce jeton d’atteindre son apogée. Le PDG de Tesla, Elon Musk, montrait son soutien constant à Dogecoin à travers ses tweets. D’ailleurs, le soutien d’Elon Musk à DOGE était la tendance depuis quelques jours sur la plateforme Twitter.

Les passionnés de Dogecoin sont devenus plus nombreux après le soutien d’Elon Musk à DOGE et, étonnamment, le prix de DOGE augmentera immédiatement après son tweet. De même, cela fait des jours que le tweet d’Elon Musk est devenu viral concernant Dogecoin. Mais maintenant, un utilisateur de Twitter a annoncé que la communauté Doge soutiendrait Elon Musk.

Tweet déclare « relation mutuellement bénéfique »

Un compte Twitter avec un profil Dogecoin @itsALLrisky qui compte plus de 183 000 abonnés a annoncé que le soutien à Elon Musk ne passerait pas inaperçu. Le tweet indique également que le soutien du PDG de Tesla à DOGE est une « relation mutuellement bénéfique ». Cela fait référence au soutien de la communauté dogecoin à Elon Musk ne s’effacerait jamais.

La photo sur le tweet était Boris Vallejo avec Atlantis tenant la Terre. Le visage d’Elon Musk apparaît sur le géant et un personnage de Shiba Inu Doge se tient à proximité, offrant son aide.

Cependant, au début de cette semaine, Musk a approuvé l’idée que la chaîne de cinéma AMC accepte le Dogecoin comme moyen de paiement. De plus, il a tweeté pour réduire les frais de Dogecoin plus tôt cette semaine. Si Musk recommence à montrer son soutien à Dogecoin par le biais de publications, le prix pourrait bientôt atteindre son nouvel ATH. Progressivement, Dogecoin pourrait également mener le marché de la cryptographie avec son pas vers les sommets.