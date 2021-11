Un vaccin COVID destiné à réduire la population mondiale sans que personne ne s’en doute, déclare un médecin de premier plan

de Great Game India :

Le principal médecin crédité d’avoir amélioré le traitement précoce du COVID-19 a déclaré lors d’une conférence que l’objectif des campagnes de transmission des vaccins est de « contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés ».

« Les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés », affirme le Dr Shankara Chetty.

Selon son site Web, le médecin de famille sud-africain, le Dr Shankara Chetty, « a traité 7 000 patients de Covid-19 sans une seule hospitalisation ni décès », combinant ses connaissances avec ses antécédents médicaux ainsi que ses observations sur les ordonnances de censure du gouvernement et la censure des médias pour soutenir ses conclusions.

En rejoignant la conférence Zoom (voir ci-dessous) en tant que docteur, Chetty a commencé par poser les questions suivantes :

«Je pense que la perspective autour de ce qui se passe est d’une importance vitale. Nous devons comprendre quel est le but. Tout le monde sait qu’il y a des incohérences, qu’il y a de la coercition, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-il là ?

Il a ensuite identifié la réponse «la plus importante» à ces questions, «l’agent pathogène qui causait tous les décès dans la maladie COVID», les protéines de pointe communes à la fois au vaccin et au virus conçus pour être produits dans un corps régénérant.

À mon avis sur ce qui se passe dans le monde, la protéine de pointe est l’une des toxines les plus artificielles. Et le but de cette toxine est de tuer des milliards de personnes sans que personne ne s’en aperçoive, a-t-il ajouté.

« Qu’est-ce qui semble s’être passé ici ? [is] ils ont conçu un virus et y ont mis cet emballage de qualité militaire appelé « protéine de pointe ».

La réaction allergique avec la libération initiale de la « toxine la plus élaborée » se produit chez un petit nombre de personnes, entraînant des cas plus graves et la mort lorsque le vaccin est administré. Selon Chetty, cela se produit généralement huit jours après l’apparition des symptômes.

Les médecins disent qu’en raison du premier arrêt international de 14 jours, les personnes atteintes du virus COVID-19 qui l’ont causé arrivent en retard à l’hôpital, et ces installations « pour provoquer la mort et des dommages afin de susciter toute la peur ».

Chetty a ajouté que ces injections « nous exposent à la protéine de pointe pendant une période plus longue ».

J’interviewe souvent des médecins en ligne, et le Dr Pierre Kory, Ryan Cole et Richard Urso ont décrit combien de temps un risque pour la santé commence à se produire après la mort d’une allergie au cours des deux premières semaines.

