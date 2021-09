Un Valence en basse heure reçoit l’Athletic de Marcelino

24/09/2021

Le à 21:07 CEST

.

Mestalla accueillera en quelques jours une rencontre entre deux équipes passées de l’euphorie à la déception en raison de leurs derniers résultats défavorables, à une date qui marquera le retour de Marcelino García Toral à Valence pour la première fois depuis son limogeage il y a deux ans. L’accueil que les supporters valenciens peuvent faire à un technicien qu’ils ont le plus idolâtré lorsqu’il a été licencié marquera les prolégomènes de l’affrontement, dans lequel l’équipe de José Bordarlas tentera de surmonter les deux défaites en trois journées contre le Real Madrid et Séville et l’Athletic pour se remettre de leur défaite à domicile contre le Rayo après avoir ajouté un point au Metropolitano.

Bordalás, qui critiquait son effectif après avoir perdu à Séville et marqué trois buts dans les 22 premières minutes, aura à nouveau des pertes sur les bandes qui marqueront sa formation. Ils ne seront pas à droite Thierry Correia et Carlos Soler et à gauche ils manqueront José Luis Gayà et Denis Tcherychev. Avec peu d’alternatives sur la ligne défensive, Dimitri Foulquier continuera vers la droite et Toni Lato à gauche. Au centre du terrain, il ne semble pas qu’il va répéter le pari pour Jason Remeseiro à droite et Yunus Moussah est celui qui a le plus d’options. Cela pourrait également conduire à Wass au groupe et au lieu Uros Racique au centre à côté de Hugo Guillamon, avec Hugo Duro à gauche. Guèdes et Maxi Gomez ils seront pointés. L’autre question est de savoir si le technicien profite de ces deux mauvais résultats pour reprendre son plan initial et que Jasper Cillessen Soyez le starter dans le but au détriment du jeune homme Giorgi Mamardashvili.

L’Athletic apparaîtra après le revers de chute à la 96e minute contre un promu récemment, avec un but du Colombien Radamel Falcao, une véritable “bête noire” pour l’équipe basque au cours de la décennie précédente, avec laquelle ils sont passés de la position de champion à une position de milieu de tableau. Il y a ceux qui voulaient voir dans la défaite la punition de la rotation de six joueurs de Marcelino, bien qu’il y ait déjà eu des matchs cette saison avec une performance similaire aux onze habituels. Cette équipe de départ reviendra presque certainement demain, le jour où, s’il n’y a pas eu de revers précédent, Iñaki Williams rattrapera le réaliste Juan Antonio Larrañaga en tant que joueur avec le plus de matchs d’affilée en première division, avec 202.

Près de Williams est attendu en attaque pour Raul Garcia, qui enchaînerait trois matchs à domicile d’affilée en une semaine. Et plus avant les pertes de Oihan sancet et Asier Villalibre. Le ‘Buffalo’ s’est opposé au fait que l’avant-centre de Mestalla soit le meilleur contre Rayo, mais a subi une blessure musculaire. Sinon c’est sûr Iñigo Lekue Il jouera comme arrière droit, car Marcelino l’a avancé ce vendredi, et qu’ils reviendront à onze Daniel Viviane au centre de la défense, Mikel Balenziaga sur le côté gauche, Dani Garcia et Unai Victor au double pivot et Alex Bérenguer, en plus de Williams, à l’avant. On s’attend également à ce qu’ils continuent dans le onze, le titulaire habituel de Marcelino, l’incontesté Unai Simon, ñigo Martínez et le capitaine Iker Muniain. Finalement, il n’est pas entré dans l’appel il semblait presque récupéré Yeray Alvarez, qui sera bas à côté de Sancet, Villalibre et les blessés de longue durée Youri Berchiche et Pérou Nolaskoain. Comme cela s’est produit lors du match contre le Real Madrid, la capacité de Mestalla sera à nouveau d’environ 30 000 spectateurs et bien que l’entrée ne soit pas aussi bonne que lors de ce match, il est également confiant qu’il y aura une bonne ambiance qui poussera l’équipe.